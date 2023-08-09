Губернатор Шумков лишил погорельцев возможности получить деньги

10 августа 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Выплаты смогут получить обратившиеся в течение трех месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Власти Курганской области не будут выплачивать деньги из резервного фонда погорельцам, которые обратятся за помощью через три месяца и более после случившейся трагедии. К этой категории уже относятся пострадавшие в пожарах 7 мая. Постановление о выплатах, подписанное губернатором Вадимом Шумковым, размещено на официальном портале правовой информации. «Обращение представляется в рабочую группу комиссии не позднее трех месяцев со дня возникновения обстоятельств, с которыми связаны расходы, указанные в пунктах 2», — указано в постановлении, подписанном губернатором Вадимом Шумковым. Исключение составят погорельцы из Кургана, которые утратили жилье в зонах подтопления и затопления, поэтому некоторых пострадавших в майских пожарах это ограничение не коснется. В Курганской области из-за масштабных пожаров, которые произошли в мае, сгорело больше пяти тысяч домов и строений, свыше двух тысяч человек потеряли жилье и имущество, 21 человек погиб. Власти, в том числе, выдали погорельцам сертификаты на строительство жилья и единовременные выплаты. Также дополнительную помощь погорельцам оказывают благотворители.

Власти Курганской области не будут выплачивать деньги из резервного фонда погорельцам, которые обратятся за помощью через три месяца и более после случившейся трагедии. К этой категории уже относятся пострадавшие в пожарах 7 мая. Постановление о выплатах, подписанное губернатором Вадимом Шумковым, размещено на официальном портале правовой информации. «Обращение представляется в рабочую группу комиссии не позднее трех месяцев со дня возникновения обстоятельств, с которыми связаны расходы, указанные в пунктах 2», — указано в постановлении, подписанном губернатором Вадимом Шумковым. Исключение составят погорельцы из Кургана, которые утратили жилье в зонах подтопления и затопления, поэтому некоторых пострадавших в майских пожарах это ограничение не коснется. В Курганской области из-за масштабных пожаров, которые произошли в мае, сгорело больше пяти тысяч домов и строений, свыше двух тысяч человек потеряли жилье и имущество, 21 человек погиб. Власти, в том числе, выдали погорельцам сертификаты на строительство жилья и единовременные выплаты. Также дополнительную помощь погорельцам оказывают благотворители.