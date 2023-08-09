09 августа 2023

Губернатор Шумков лишил погорельцев возможности получить деньги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Выплаты смогут получить обратившиеся в течение трех месяцев Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Власти Курганской области не будут выплачивать деньги из резервного фонда погорельцам, которые обратятся за помощью через три месяца и более после случившейся трагедии. К этой категории уже относятся пострадавшие в пожарах 7 мая. Постановление о выплатах, подписанное губернатором Вадимом Шумковым, размещено на официальном портале правовой информации.

«Обращение представляется в рабочую группу комиссии не позднее трех месяцев со дня возникновения обстоятельств, с которыми связаны расходы, указанные в пунктах 2», — указано в постановлении, подписанном губернатором Вадимом Шумковым. Исключение составят погорельцы из Кургана, которые утратили жилье в зонах подтопления и затопления, поэтому некоторых пострадавших в майских пожарах это ограничение не коснется.

В Курганской области из-за масштабных пожаров, которые произошли в мае, сгорело больше пяти тысяч домов и строений, свыше двух тысяч человек потеряли жилье и имущество, 21 человек погиб. Власти, в том числе, выдали погорельцам сертификаты на строительство жилья и единовременные выплаты. Также дополнительную помощь погорельцам оказывают благотворители.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Курганской области не будут выплачивать деньги из резервного фонда погорельцам, которые обратятся за помощью через три месяца и более после случившейся трагедии. К этой категории уже относятся пострадавшие в пожарах 7 мая. Постановление о выплатах, подписанное губернатором Вадимом Шумковым, размещено на официальном портале правовой информации. «Обращение представляется в рабочую группу комиссии не позднее трех месяцев со дня возникновения обстоятельств, с которыми связаны расходы, указанные в пунктах 2», — указано в постановлении, подписанном губернатором Вадимом Шумковым. Исключение составят погорельцы из Кургана, которые утратили жилье в зонах подтопления и затопления, поэтому некоторых пострадавших в майских пожарах это ограничение не коснется. В Курганской области из-за масштабных пожаров, которые произошли в мае, сгорело больше пяти тысяч домов и строений, свыше двух тысяч человек потеряли жилье и имущество, 21 человек погиб. Власти, в том числе, выдали погорельцам сертификаты на строительство жилья и единовременные выплаты. Также дополнительную помощь погорельцам оказывают благотворители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...