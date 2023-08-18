Суд отменил сделку между детьми челябинского экс-губернатора Дубровского

Суд отменил дарение акций друг другу детьми экс-губернатора Бориса Дубровского Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Арбитражный суд региона Челябинской области 18 августа отменил сделку по дарению акций компании АО «ИК „Профит“» сыном экс-губернатора региона Бориса Дубровского, Александром, своей сестре Анне. Об этом сообщила пресс-служба арбитражного суда региона.

«В судебном заседании объявлена резолютивная часть определения суда. Договор дарения акций от 24.07.2020 года, заключенный Анной и Александром Дубровскими, признан недействительным. Применены последствия его недействительности», — отметили в суде.

В итоге 3375 акций снова признали за Дубровским-младшим, последующую продажу ценных бумаг его сестрой дезавуировали. Активы стали собственностью сына главы региона в апреле 2018 года. Акции продал младший брат владельца ММК Сергей Рашников. Он получил от Дубровского залог в один миллион 340 тысяч рублей. Весной 2019 года Рашников-младший скончался. Его бывшее имущество Анна продала третьим лицам за 210 млн рублей. «Профит» контролирует сеть заправок в южных районах региона. Оценочно стоимость компании составляет 800 млн рублей.

С переходом прав собственности между детьми Дубровского не согласились племянницы главы ММК Виктора Рашникова, Марина и Екатерина Рашниковы. В спор на стороне дочерей позже вступила их мать, вдова умершего Мария. В результате в августе Марина и Екатерина Рашниковы вступили в дело о банкротстве Дубровского-младшего в качестве третьих лиц.

Дубровский-младший начал свое банкротство осенью 2021 года. Сумма долга достигла 274 млн рублей. Кредиторам достанется 22 млн: столько средств имеется в распоряжении должника.