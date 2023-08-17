17 августа 2023

В Тобольске острая нехватка сотрудников полиции

Дефицит кадров в полиции Тобольска превысил 70 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, умвд, мвд, полиция, сотрудники полиции
Больше всего в Тобольске нуждаются в охранниках задержанных в ИВС, следователях и участковых Фото:

Тобольскому отделу полиции не хватает свыше 70 сотрудников. Такое количество вакансий для силовиков размещено на федеральном портале «Работа в России».

«Вакансии межмуниципального отдела МВД РФ „Тобольский“. Количество — 73. Требуются полицейские поста внутренней охраны ИВС (девять человек), следователи (14 человек), участковые (12 человек), оперуполномоченные уголовного розыска (восемь человек)», — говорится в объявлениях от силового ведомства.

Также в отделе открыты ставки инспекторов ДПС, дознавателей, оперуполномоченных в отделы по борьбе с коррупцией и наркоторговлей, конвоиров, водителей, сотрудников ППС и кинолога. Работодатель обещает зарплаты от 30-45 тысяч рублей (в зависимости от должности), по ряду специальностей — бесплатное обучение в вузах МВД России, льготный выход на пенсию и дополнительные дни к отпуску.

URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области, с просьбой прокомментировать дефицит кадров в Тобольске. Ответ ожидается.

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Тобольскому отделу полиции не хватает свыше 70 сотрудников. Такое количество вакансий для силовиков размещено на федеральном портале «Работа в России». «Вакансии межмуниципального отдела МВД РФ „Тобольский“. Количество — 73. Требуются полицейские поста внутренней охраны ИВС (девять человек), следователи (14 человек), участковые (12 человек), оперуполномоченные уголовного розыска (восемь человек)», — говорится в объявлениях от силового ведомства. Также в отделе открыты ставки инспекторов ДПС, дознавателей, оперуполномоченных в отделы по борьбе с коррупцией и наркоторговлей, конвоиров, водителей, сотрудников ППС и кинолога. Работодатель обещает зарплаты от 30-45 тысяч рублей (в зависимости от должности), по ряду специальностей — бесплатное обучение в вузах МВД России, льготный выход на пенсию и дополнительные дни к отпуску. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области, с просьбой прокомментировать дефицит кадров в Тобольске. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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