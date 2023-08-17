Власти намерены занять денег у жителей на реализацию проекта к 300-летию Перми

18 августа 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Екатерина Тхор заверила, что облигации будут очень выгодным вложением для жителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Пермского края вернулись к проекту выпуска облигаций на 500 млн рублей. Как заявила на заседании правительства региона министр финансов Екатерина Тхор, они будут запущены в оборот с 2024 года. Деньги пойдут на реализацию проекта «Зеленое кольцо», который является частью плана мероприятий к 300-летию Перми. «Для населения это очень выгодный механизм. Это возможность выгодно вложить сбережения на 2-3 года под конкурентную процентную ставку с ежеквартальными выплатами и возможностью вернуть деньги», — отметила Екатерина Тхор. Он добавила, что таким механизмом с 2021 пользуется Калининградская область, а в этом году к нему прибегла Москва. Процентную ставку Тхор не назвала. Номинал одной облигации составит 1000 рублей. На эти деньги власти намерены отремонтировать участок набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам до конца 2023 года подготовить проектно-сметную документацию. Он также попросил Минфин, Центробанк, правительство и администрацию начать масштабную информационную кампанию облигаций среди населения. Власти планировали выпуск облигаций еще в 2022 году, но не прибегли тогда к этому механизму.

Власти Пермского края вернулись к проекту выпуска облигаций на 500 млн рублей. Как заявила на заседании правительства региона министр финансов Екатерина Тхор, они будут запущены в оборот с 2024 года. Деньги пойдут на реализацию проекта «Зеленое кольцо», который является частью плана мероприятий к 300-летию Перми. «Для населения это очень выгодный механизм. Это возможность выгодно вложить сбережения на 2-3 года под конкурентную процентную ставку с ежеквартальными выплатами и возможностью вернуть деньги», — отметила Екатерина Тхор. Он добавила, что таким механизмом с 2021 пользуется Калининградская область, а в этом году к нему прибегла Москва. Процентную ставку Тхор не назвала. Номинал одной облигации составит 1000 рублей. На эти деньги власти намерены отремонтировать участок набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов». Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам до конца 2023 года подготовить проектно-сметную документацию. Он также попросил Минфин, Центробанк, правительство и администрацию начать масштабную информационную кампанию облигаций среди населения. Власти планировали выпуск облигаций еще в 2022 году, но не прибегли тогда к этому механизму.