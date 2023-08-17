Курганским бойцам СВО передадут самую большую партию техники

18 августа 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Крупную партию УАЗов загрузили продовольствием и снаряжением для передачи бойцам из Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В зону СВО курганским бойцам передадут самую большую партию техники от Курганской области с начала спецоперации. Об этом сообщила первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи в своем telegram-канале. «Сегодня общими усилиями отправляем в зону СВО еще 12 автомобилей УАЗ. Это самая крупная партия техники, отравленная регионом на фронт с начала проведения спецоперации. Автомобили загрузили продуктами питания, медикаментами и необходимым снаряжением», — сообщает Куташи. Также сообщается, что казаки Варгашинского округа дополнили груз биноклями и монокулярами.



Часть техники поедет на фронт в фурах, которые совместно с представителями Общероссийского движения «Народный фронт» загрузили посылками для бойцов от их родных и близких. Также в партию вошел и гуманитарный груз для жителей ЛНР, включая инвентарь и медикаменты для воспитанников Ровеньковской специализированной школы №3 и пациентов больницы им. В.К. Гусака.



Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области планируют отправить в зону СВО десять УАЗов. Губернатор Вадим Шумков планировал отправку УАЗов в течение ближайших месяцев.

В зону СВО курганским бойцам передадут самую большую партию техники от Курганской области с начала спецоперации. Об этом сообщила первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи в своем telegram-канале. «Сегодня общими усилиями отправляем в зону СВО еще 12 автомобилей УАЗ. Это самая крупная партия техники, отравленная регионом на фронт с начала проведения спецоперации. Автомобили загрузили продуктами питания, медикаментами и необходимым снаряжением», — сообщает Куташи. Также сообщается, что казаки Варгашинского округа дополнили груз биноклями и монокулярами. Часть техники поедет на фронт в фурах, которые совместно с представителями Общероссийского движения «Народный фронт» загрузили посылками для бойцов от их родных и близких. Также в партию вошел и гуманитарный груз для жителей ЛНР, включая инвентарь и медикаменты для воспитанников Ровеньковской специализированной школы №3 и пациентов больницы им. В.К. Гусака. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области планируют отправить в зону СВО десять УАЗов. Губернатор Вадим Шумков планировал отправку УАЗов в течение ближайших месяцев.