17 августа 2023

Курганским бойцам СВО передадут самую большую партию техники

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , уаз, сво
Крупную партию УАЗов загрузили продовольствием и снаряжением для передачи бойцам из Курганской области Фото:

В зону СВО курганским бойцам передадут самую большую партию техники от Курганской области с начала спецоперации. Об этом сообщила первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи в своем telegram-канале.

«Сегодня общими усилиями отправляем в зону СВО еще 12 автомобилей УАЗ. Это самая крупная партия техники, отравленная регионом на фронт с начала проведения спецоперации. Автомобили загрузили продуктами питания, медикаментами и необходимым снаряжением», — сообщает Куташи. Также сообщается, что казаки Варгашинского округа дополнили груз биноклями и монокулярами.

Часть техники поедет на фронт в фурах, которые совместно с представителями Общероссийского движения «Народный фронт» загрузили посылками для бойцов от их родных и близких. Также в партию вошел и гуманитарный груз для жителей ЛНР, включая инвентарь и медикаменты для воспитанников Ровеньковской специализированной школы №3 и пациентов больницы им. В.К. Гусака.

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области планируют отправить в зону СВО десять УАЗов. Губернатор Вадим Шумков планировал отправку УАЗов в течение ближайших месяцев.

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В зону СВО курганским бойцам передадут самую большую партию техники от Курганской области с начала спецоперации. Об этом сообщила первый замгубернатора Курганской области Оксана Куташи в своем telegram-канале. «Сегодня общими усилиями отправляем в зону СВО еще 12 автомобилей УАЗ. Это самая крупная партия техники, отравленная регионом на фронт с начала проведения спецоперации. Автомобили загрузили продуктами питания, медикаментами и необходимым снаряжением», — сообщает Куташи. Также сообщается, что казаки Варгашинского округа дополнили груз биноклями и монокулярами. Часть техники поедет на фронт в фурах, которые совместно с представителями Общероссийского движения «Народный фронт» загрузили посылками для бойцов от их родных и близких. Также в партию вошел и гуманитарный груз для жителей ЛНР, включая инвентарь и медикаменты для воспитанников Ровеньковской специализированной школы №3 и пациентов больницы им. В.К. Гусака. Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области планируют отправить в зону СВО десять УАЗов. Губернатор Вадим Шумков планировал отправку УАЗов в течение ближайших месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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