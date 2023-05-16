Курганские власти планируют отправить 10 УАЗов в зону СВО

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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, уаз буханка, комби
С начала года из Курганской области в зону СВО отправили 13 УАЗов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Курганской области планируют в ближайшие месяцы отправить в зону СВО десять УАЗов. Об этом 16 мая в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Посчитали с коллегами, сколько автомобилей УАЗ Курганская область направила нашим военным и мобилизованным с начала года. Получилось уже 13 автомобилей. Обсудили с коллегами возможность подготовки и отправки еще десять УАЗов в течение ближайших месяцев», — написал Шумков.

Ранее боец, который проходит службу в зоне спецоперации, поблагодарил представителей власти Курганской области и врачей за отправку медицинского УАЗа. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Основными целями ВС РФ, по его словам, являются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.

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Власти Курганской области планируют в ближайшие месяцы отправить в зону СВО десять УАЗов. Об этом 16 мая в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Посчитали с коллегами, сколько автомобилей УАЗ Курганская область направила нашим военным и мобилизованным с начала года. Получилось уже 13 автомобилей. Обсудили с коллегами возможность подготовки и отправки еще десять УАЗов в течение ближайших месяцев», — написал Шумков. Ранее боец, который проходит службу в зоне спецоперации, поблагодарил представителей власти Курганской области и врачей за отправку медицинского УАЗа. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Основными целями ВС РФ, по его словам, являются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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