Курганские власти планируют отправить 10 УАЗов в зону СВО

Власти Курганской области планируют в ближайшие месяцы отправить в зону СВО десять УАЗов. Об этом 16 мая в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Посчитали с коллегами, сколько автомобилей УАЗ Курганская область направила нашим военным и мобилизованным с начала года. Получилось уже 13 автомобилей. Обсудили с коллегами возможность подготовки и отправки еще десять УАЗов в течение ближайших месяцев», — написал Шумков.
Ранее боец, который проходит службу в зоне спецоперации, поблагодарил представителей власти Курганской области и врачей за отправку медицинского УАЗа. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Основными целями ВС РФ, по его словам, являются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.