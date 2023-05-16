Курганские власти планируют отправить 10 УАЗов в зону СВО

16 мая 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

С начала года из Курганской области в зону СВО отправили 13 УАЗов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Курганской области планируют в ближайшие месяцы отправить в зону СВО десять УАЗов. Об этом 16 мая в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Посчитали с коллегами, сколько автомобилей УАЗ Курганская область направила нашим военным и мобилизованным с начала года. Получилось уже 13 автомобилей. Обсудили с коллегами возможность подготовки и отправки еще десять УАЗов в течение ближайших месяцев», — написал Шумков. Ранее боец, который проходит службу в зоне спецоперации, поблагодарил представителей власти Курганской области и врачей за отправку медицинского УАЗа. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Основными целями ВС РФ, по его словам, являются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.

Власти Курганской области планируют в ближайшие месяцы отправить в зону СВО десять УАЗов. Об этом 16 мая в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Посчитали с коллегами, сколько автомобилей УАЗ Курганская область направила нашим военным и мобилизованным с начала года. Получилось уже 13 автомобилей. Обсудили с коллегами возможность подготовки и отправки еще десять УАЗов в течение ближайших месяцев», — написал Шумков. Ранее боец, который проходит службу в зоне спецоперации, поблагодарил представителей власти Курганской области и врачей за отправку медицинского УАЗа. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Основными целями ВС РФ, по его словам, являются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.