Пермские власти помогут завалившим приемную кампанию вузам с набором абитуриентов

Губернатор Махонин попросил подчиненных помочь вузам с набором абитуриентов

18 августа 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Махонин также намерен встретиться с ректорами вузов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру образования региона Раисе Кассиной помочь вузам с набором абитуриентов на бюджетные места. Об этом он заявил на заседании правительства, трансляция которого проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Мы понимаем, что все больше выпускников хотят получать среднее образование. Их к этому мотивирует и уровень зарплат, и состояние экономики. Но не надо забывать, что высшие учебные заведения тоже должны быть укомплектованы студентами», — заявил Дмитрий Махонин. Губернатор также намерен встретиться с ректорами вузов в конце сентября. Он считает, что надо проанализировать ситуацию, перераспределив бюджетные места с невостребованных специальностей на те, где возник большой конкурс. Шесть пермских вузов объявили о дополнительном приеме на бюджетные места 18 августа. Ранее URA.RU сообщало, что набрать бюджетников не могут в медакадемии.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру образования региона Раисе Кассиной помочь вузам с набором абитуриентов на бюджетные места. Об этом он заявил на заседании правительства, трансляция которого проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Мы понимаем, что все больше выпускников хотят получать среднее образование. Их к этому мотивирует и уровень зарплат, и состояние экономики. Но не надо забывать, что высшие учебные заведения тоже должны быть укомплектованы студентами», — заявил Дмитрий Махонин. Губернатор также намерен встретиться с ректорами вузов в конце сентября. Он считает, что надо проанализировать ситуацию, перераспределив бюджетные места с невостребованных специальностей на те, где возник большой конкурс. Шесть пермских вузов объявили о дополнительном приеме на бюджетные места 18 августа. Ранее URA.RU сообщало, что набрать бюджетников не могут в медакадемии.