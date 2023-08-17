17 августа 2023

Пермские власти помогут завалившим приемную кампанию вузам с набором абитуриентов

Губернатор Махонин попросил подчиненных помочь вузам с набором абитуриентов
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в Пермском университете. Пермь, махонин дмитрий
Махонин также намерен встретиться с ректорами вузов Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру образования региона Раисе Кассиной помочь вузам с набором абитуриентов на бюджетные места. Об этом он заявил на заседании правительства, трансляция которого проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы понимаем, что все больше выпускников хотят получать среднее образование. Их к этому мотивирует и уровень зарплат, и состояние экономики. Но не надо забывать, что высшие учебные заведения тоже должны быть укомплектованы студентами», — заявил Дмитрий Махонин.

Губернатор также намерен встретиться с ректорами вузов в конце сентября. Он считает, что надо проанализировать ситуацию, перераспределив бюджетные места с невостребованных специальностей на те, где возник большой конкурс. Шесть пермских вузов объявили о дополнительном приеме на бюджетные места 18 августа. Ранее URA.RU сообщало, что набрать бюджетников не могут в медакадемии.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министру образования региона Раисе Кассиной помочь вузам с набором абитуриентов на бюджетные места. Об этом он заявил на заседании правительства, трансляция которого проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Мы понимаем, что все больше выпускников хотят получать среднее образование. Их к этому мотивирует и уровень зарплат, и состояние экономики. Но не надо забывать, что высшие учебные заведения тоже должны быть укомплектованы студентами», — заявил Дмитрий Махонин. Губернатор также намерен встретиться с ректорами вузов в конце сентября. Он считает, что надо проанализировать ситуацию, перераспределив бюджетные места с невостребованных специальностей на те, где возник большой конкурс. Шесть пермских вузов объявили о дополнительном приеме на бюджетные места 18 августа. Ранее URA.RU сообщало, что набрать бюджетников не могут в медакадемии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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