08 августа 2023

В Пермском медуниверситете ждут абитуриентов, которые не хотят лечить людей

В ПГМУ объявлен дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места медико-профилактического факультета
© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, анализ, инфекция, защитная одежда, врач, медики
Работа медика в лаборатории не менее важна, чем лечащего врача Фото:

В пермском медицинском университете объявили дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места медико-профилактического факультета. Здесь обучают медиков, которые не будут напрямую лечить людей, рассказала и. о. ректора Анна Благонравова. Она ранее сама аналогичный факультет Нижегородской медакадемии.

«Желая учиться в медицинском вузе, я не видела себя в качестве врача-лечебника. У меня не было потребности лечить людей, мне хотелось изучать медицину, понимать, как происходят всевозможные физиологические процессы. Меня всегда привлекала работа, которая касается профилактики, здорового образа жизни, медицинских исследований» — рассказала Благонравова в интервью радио Sputnik. Отрывки опубликованы в telegram-канале ПГМУ.

Как рассказала завкафедрой эпидемиологии медпрофа Ирина Фельдблюм, факультет выпускает врачей гигиенистов, эпидемиологов, врачей клинической лабораторной диагностики, бактериологов и вирусологов. Они работают в учреждениях Роспотребнадзора, осуществляют надзор за окружающей средой, обеспечивают эпидемиологическую безопасность в стационарах. Как ранее рассказывало URA.RU, в ПГМУ на медико-профилактический факультете осталось 27 бюджетных мест.

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В пермском медицинском университете объявили дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места медико-профилактического факультета. Здесь обучают медиков, которые не будут напрямую лечить людей, рассказала и. о. ректора Анна Благонравова. Она ранее сама аналогичный факультет Нижегородской медакадемии. «Желая учиться в медицинском вузе, я не видела себя в качестве врача-лечебника. У меня не было потребности лечить людей, мне хотелось изучать медицину, понимать, как происходят всевозможные физиологические процессы. Меня всегда привлекала работа, которая касается профилактики, здорового образа жизни, медицинских исследований» — рассказала Благонравова в интервью радио Sputnik. Отрывки опубликованы в telegram-канале ПГМУ. Как рассказала завкафедрой эпидемиологии медпрофа Ирина Фельдблюм, факультет выпускает врачей гигиенистов, эпидемиологов, врачей клинической лабораторной диагностики, бактериологов и вирусологов. Они работают в учреждениях Роспотребнадзора, осуществляют надзор за окружающей средой, обеспечивают эпидемиологическую безопасность в стационарах. Как ранее рассказывало URA.RU, в ПГМУ на медико-профилактический факультете осталось 27 бюджетных мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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