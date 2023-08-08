В Пермском медуниверситете ждут абитуриентов, которые не хотят лечить людей

В ПГМУ объявлен дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места медико-профилактического факультета

09 августа 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Работа медика в лаборатории не менее важна, чем лечащего врача Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пермском медицинском университете объявили дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места медико-профилактического факультета. Здесь обучают медиков, которые не будут напрямую лечить людей, рассказала и. о. ректора Анна Благонравова. Она ранее сама аналогичный факультет Нижегородской медакадемии. «Желая учиться в медицинском вузе, я не видела себя в качестве врача-лечебника. У меня не было потребности лечить людей, мне хотелось изучать медицину, понимать, как происходят всевозможные физиологические процессы. Меня всегда привлекала работа, которая касается профилактики, здорового образа жизни, медицинских исследований» — рассказала Благонравова в интервью радио Sputnik. Отрывки опубликованы в telegram-канале ПГМУ. Как рассказала завкафедрой эпидемиологии медпрофа Ирина Фельдблюм, факультет выпускает врачей гигиенистов, эпидемиологов, врачей клинической лабораторной диагностики, бактериологов и вирусологов. Они работают в учреждениях Роспотребнадзора, осуществляют надзор за окружающей средой, обеспечивают эпидемиологическую безопасность в стационарах. Как ранее рассказывало URA.RU, в ПГМУ на медико-профилактический факультете осталось 27 бюджетных мест.

В пермском медицинском университете объявили дополнительный набор абитуриентов на бюджетные места медико-профилактического факультета. Здесь обучают медиков, которые не будут напрямую лечить людей, рассказала и. о. ректора Анна Благонравова. Она ранее сама аналогичный факультет Нижегородской медакадемии. «Желая учиться в медицинском вузе, я не видела себя в качестве врача-лечебника. У меня не было потребности лечить людей, мне хотелось изучать медицину, понимать, как происходят всевозможные физиологические процессы. Меня всегда привлекала работа, которая касается профилактики, здорового образа жизни, медицинских исследований» — рассказала Благонравова в интервью радио Sputnik. Отрывки опубликованы в telegram-канале ПГМУ. Как рассказала завкафедрой эпидемиологии медпрофа Ирина Фельдблюм, факультет выпускает врачей гигиенистов, эпидемиологов, врачей клинической лабораторной диагностики, бактериологов и вирусологов. Они работают в учреждениях Роспотребнадзора, осуществляют надзор за окружающей средой, обеспечивают эпидемиологическую безопасность в стационарах. Как ранее рассказывало URA.RU, в ПГМУ на медико-профилактический факультете осталось 27 бюджетных мест.