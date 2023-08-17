Пермские власти ищут подрядчика для ремонта в здании приемной Медведева

18 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Приемную председателя «Единой России» в здании открыли в 2008 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские власти объявили конкурс на ремонт полов в помещениях исторического здания «Усадьба братьев Тупицыных», расположенного по адресу улица Екатерининская, 210. В доме, который является объектом культурного наследия, расположена региональная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Начальная и максимальная цена контракта составляет около полумиллиона рублей. «Работы по сохранению объекта культурного наследия „Усадьба братьев Тупицыных“ (2 здания с воротами между ними) по адресу Екатерининская, 210, литер Б. Виды работ — ремонт полов помещений. Начальная и максимальная цена контракта — 463,7 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». Заявки на конкурс принимаются до 19 августа. Одно из главных требований к подрядчику — наличие у него лицензии на ремонт объектов культурного наследия. Здание на Екатерининской улице было построено в конце XIX века и являлось родовой усадьбой семьи купцов Тупицыных. Их считают основоположниками российского фосфорного производства. Региональная приемная председателя партии «Единая Россия» открылась в историческом доме в 2008 году. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти ищут подрядчика, который будет реставрировать объект культурного наследия регионального значения «Дом связи». На ремонтные работы планируют потратить около двух миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские власти объявили конкурс на ремонт полов в помещениях исторического здания «Усадьба братьев Тупицыных», расположенного по адресу улица Екатерининская, 210. В доме, который является объектом культурного наследия, расположена региональная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Начальная и максимальная цена контракта составляет около полумиллиона рублей. «Работы по сохранению объекта культурного наследия „Усадьба братьев Тупицыных“ (2 здания с воротами между ними) по адресу Екатерининская, 210, литер Б. Виды работ — ремонт полов помещений. Начальная и максимальная цена контракта — 463,7 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». Заявки на конкурс принимаются до 19 августа. Одно из главных требований к подрядчику — наличие у него лицензии на ремонт объектов культурного наследия. Здание на Екатерининской улице было построено в конце XIX века и являлось родовой усадьбой семьи купцов Тупицыных. Их считают основоположниками российского фосфорного производства. Региональная приемная председателя партии «Единая Россия» открылась в историческом доме в 2008 году. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти ищут подрядчика, который будет реставрировать объект культурного наследия регионального значения «Дом связи». На ремонтные работы планируют потратить около двух миллионов рублей.