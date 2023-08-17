Пермские власти ищут подрядчика для ремонта в здании приемной Медведева

Пермские власти объявили конкурс на ремонт полов в помещениях исторического здания «Усадьба братьев Тупицыных», расположенного по адресу улица Екатерининская, 210. В доме, который является объектом культурного наследия, расположена региональная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Начальная и максимальная цена контракта составляет около полумиллиона рублей.
«Работы по сохранению объекта культурного наследия „Усадьба братьев Тупицыных“ (2 здания с воротами между ними) по адресу Екатерининская, 210, литер Б. Виды работ — ремонт полов помещений. Начальная и максимальная цена контракта — 463,7 млн рублей», — сообщается в техзадании в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».
Заявки на конкурс принимаются до 19 августа. Одно из главных требований к подрядчику — наличие у него лицензии на ремонт объектов культурного наследия. Здание на Екатерининской улице было построено в конце XIX века и являлось родовой усадьбой семьи купцов Тупицыных. Их считают основоположниками российского фосфорного производства. Региональная приемная председателя партии «Единая Россия» открылась в историческом доме в 2008 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти ищут подрядчика, который будет реставрировать объект культурного наследия регионального значения «Дом связи». На ремонтные работы планируют потратить около двух миллионов рублей.
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