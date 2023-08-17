17 августа 2023

В ХМАО выросли цены на алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кафе, ресторан. Москва, бармен, шампанское, кафе, бар, ресторан, работа ресторанов
В первую очередь подорожал импортный виски и ром Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожал алкоголь. В ресторанах отмечают, что в первую очередь поставщики подняли стоимость импортного виски и рома. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорского общепита.

«Поставщики повышают цены. Подорожание на алкоголь идет выборочно. Пока немного, но на круг эта себестоимость встанет. В первую очередь импортное спиртное подорожало, например, виски, ром», — рассказала журналисту агентства управляющая гриль-баром «Пивная №1» караоке-холлом Solo Марина Ковалевская в Нижневартовске.

В зависимости от вида напитка рост стоимости варьируется от 5 до 15%. При этом алкогольные цены в меню рестораны пока не повышают. «В ближайшие месяца четыре у нас ничего [цены на алкоголь] не менялось», — добавили в ресторане Veranda в Сургуте.

Ранее URA.RU рассказывало, что владельцы кофеен в ХМАО грозятся поднять цены на напитки в заведениях. Бизнесмены вынуждены рассматривать данный вопрос из-за роста закупочной стоимости кофейных зерен.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе подорожал алкоголь. В ресторанах отмечают, что в первую очередь поставщики подняли стоимость импортного виски и рома. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорского общепита. «Поставщики повышают цены. Подорожание на алкоголь идет выборочно. Пока немного, но на круг эта себестоимость встанет. В первую очередь импортное спиртное подорожало, например, виски, ром», — рассказала журналисту агентства управляющая гриль-баром «Пивная №1» караоке-холлом Solo Марина Ковалевская в Нижневартовске. В зависимости от вида напитка рост стоимости варьируется от 5 до 15%. При этом алкогольные цены в меню рестораны пока не повышают. «В ближайшие месяца четыре у нас ничего [цены на алкоголь] не менялось», — добавили в ресторане Veranda в Сургуте. Ранее URA.RU рассказывало, что владельцы кофеен в ХМАО грозятся поднять цены на напитки в заведениях. Бизнесмены вынуждены рассматривать данный вопрос из-за роста закупочной стоимости кофейных зерен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...