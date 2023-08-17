В ХМАО выросли цены на алкоголь

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожал алкоголь. В ресторанах отмечают, что в первую очередь поставщики подняли стоимость импортного виски и рома. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорского общепита.
«Поставщики повышают цены. Подорожание на алкоголь идет выборочно. Пока немного, но на круг эта себестоимость встанет. В первую очередь импортное спиртное подорожало, например, виски, ром», — рассказала журналисту агентства управляющая гриль-баром «Пивная №1» караоке-холлом Solo Марина Ковалевская в Нижневартовске.
В зависимости от вида напитка рост стоимости варьируется от 5 до 15%. При этом алкогольные цены в меню рестораны пока не повышают. «В ближайшие месяца четыре у нас ничего [цены на алкоголь] не менялось», — добавили в ресторане Veranda в Сургуте.
Ранее URA.RU рассказывало, что владельцы кофеен в ХМАО грозятся поднять цены на напитки в заведениях. Бизнесмены вынуждены рассматривать данный вопрос из-за роста закупочной стоимости кофейных зерен.
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