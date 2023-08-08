Кофейни грозятся поднять цены в ХМАО

Владельцы кофеен в Ханты-Мансийском автономном округе грозятся поднять цены на напитки в своих заведениях. Бизнесмены вынуждены рассматривать данный вопрос из-за роста закупочной стоимости кофейных зерен. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими предпринимателями.
«Супер скачка цен не будет, естественно, в любом случае для покупателей будем лояльно это делать. Но у поставщиков цены уже поднялись, мы стараемся у себя удержать пока», — рассказала журналисту агентства владелица кофейни Aesthetic & Coffee и чайного магазина «Унция» Марина Колабина в Нижневартовске.
Поставщики, по словам предпринимателей, уже начали искать подходящие альтернативы подорожавшей продукции и предлагать их кофейням. Некоторые сорта выросли в цене до 50%. «Многие сейчас будут просматривать конечное удорожание и высчитывать цены. Это однозначно будет у всех кофеен. У нас еще пока не поднялись цены, потому что остался запас прошлой поставки», — рассказала журналисту агентства управляющая кафе-пекарни Oh, my bread Ольга Лавренюк в Ханты-Мансийске.
Ранее URA.RU рассказывало, что производители чая и кофе повысят цены на продукцию. Удорожание ожидается уже этой осенью.
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