08 августа 2023

Кофейни грозятся поднять цены в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейня DUO в ТЦ Bolshoy. Екатеринбург, кофейня, чашка, кофемашина, кофе, кофейня дуо, duo coffee
Кофейни ХМАО могут поднять цены на напитки из дорогих кофейных зерен Фото:

Владельцы кофеен в Ханты-Мансийском автономном округе грозятся поднять цены на напитки в своих заведениях. Бизнесмены вынуждены рассматривать данный вопрос из-за роста закупочной стоимости кофейных зерен. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими предпринимателями.

«Супер скачка цен не будет, естественно, в любом случае для покупателей будем лояльно это делать. Но у поставщиков цены уже поднялись, мы стараемся у себя удержать пока», — рассказала журналисту агентства владелица кофейни Aesthetic & Coffee и чайного магазина «Унция» Марина Колабина в Нижневартовске.

Поставщики, по словам предпринимателей, уже начали искать подходящие альтернативы подорожавшей продукции и предлагать их кофейням. Некоторые сорта выросли в цене до 50%. «Многие сейчас будут просматривать конечное удорожание и высчитывать цены. Это однозначно будет у всех кофеен. У нас еще пока не поднялись цены, потому что остался запас прошлой поставки», — рассказала журналисту агентства управляющая кафе-пекарни Oh, my bread Ольга Лавренюк в Ханты-Мансийске.

Ранее URA.RU рассказывало, что производители чая и кофе повысят цены на продукцию. Удорожание ожидается уже этой осенью.

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Владельцы кофеен в Ханты-Мансийском автономном округе грозятся поднять цены на напитки в своих заведениях. Бизнесмены вынуждены рассматривать данный вопрос из-за роста закупочной стоимости кофейных зерен. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими предпринимателями. «Супер скачка цен не будет, естественно, в любом случае для покупателей будем лояльно это делать. Но у поставщиков цены уже поднялись, мы стараемся у себя удержать пока», — рассказала журналисту агентства владелица кофейни Aesthetic & Coffee и чайного магазина «Унция» Марина Колабина в Нижневартовске. Поставщики, по словам предпринимателей, уже начали искать подходящие альтернативы подорожавшей продукции и предлагать их кофейням. Некоторые сорта выросли в цене до 50%. «Многие сейчас будут просматривать конечное удорожание и высчитывать цены. Это однозначно будет у всех кофеен. У нас еще пока не поднялись цены, потому что остался запас прошлой поставки», — рассказала журналисту агентства управляющая кафе-пекарни Oh, my bread Ольга Лавренюк в Ханты-Мансийске. Ранее URA.RU рассказывало, что производители чая и кофе повысят цены на продукцию. Удорожание ожидается уже этой осенью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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