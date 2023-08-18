Цены на бензин Аи-95 вторые сутки подряд рекордно растут

Санкт-Петербургская биржа: цена на бензин Аи-95 превысила 70 тысяч рублей за тонну
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В РФ рост на бензин превысил 70 тысяч рублей за тонну Фото:

Цены на бензин Аи-95 вторые сутки подряд рекордно выросли. Стоимость превысила 70 тысяч рублей за тонну. Такие данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

Следуя из данных биржи, цена на бензин «Премиум 95» в настоящий момент составляет 70 тысяч рублей за тонну. Обновленные данные следуют из пятничных торгов.

В июле отмечалась нестабильная ситуация с оптовыми ценами на бензин. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что президент РФ Владимир Путин пока не давал поручений в связи с данной ситуацией. В отдельных регионах страны также отмечался рост цен на бензин на несколько рублей сразу.

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Цены на бензин Аи-95 вторые сутки подряд рекордно выросли. Стоимость превысила 70 тысяч рублей за тонну. Такие данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Следуя из данных биржи, цена на бензин «Премиум 95» в настоящий момент составляет 70 тысяч рублей за тонну. Обновленные данные следуют из пятничных торгов. В июле отмечалась нестабильная ситуация с оптовыми ценами на бензин. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что президент РФ Владимир Путин пока не давал поручений в связи с данной ситуацией. В отдельных регионах страны также отмечался рост цен на бензин на несколько рублей сразу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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