Цены на бензин Аи-95 вторые сутки подряд рекордно растут

В РФ рост на бензин превысил 70 тысяч рублей за тонну
Цены на бензин Аи-95 вторые сутки подряд рекордно выросли. Стоимость превысила 70 тысяч рублей за тонну. Такие данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.
Следуя из данных биржи, цена на бензин «Премиум 95» в настоящий момент составляет 70 тысяч рублей за тонну. Обновленные данные следуют из пятничных торгов.
В июле отмечалась нестабильная ситуация с оптовыми ценами на бензин. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что президент РФ Владимир Путин пока не давал поручений в связи с данной ситуацией. В отдельных регионах страны также отмечался рост цен на бензин на несколько рублей сразу.
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