Цены на бензин Аи-95 вторые сутки подряд рекордно растут Санкт-Петербургская биржа: цена на бензин Аи-95 превысила 70 тысяч рублей за тонну 18 августа 2023 в 16:46 Размер текста - 17 + В РФ рост на бензин превысил 70 тысяч рублей за тонну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цены на бензин Аи-95 вторые сутки подряд рекордно выросли. Стоимость превысила 70 тысяч рублей за тонну. Такие данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Следуя из данных биржи, цена на бензин «Премиум 95» в настоящий момент составляет 70 тысяч рублей за тонну. Обновленные данные следуют из пятничных торгов. В июле отмечалась нестабильная ситуация с оптовыми ценами на бензин. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что президент РФ Владимир Путин пока не давал поручений в связи с данной ситуацией. В отдельных регионах страны также отмечался рост цен на бензин на несколько рублей сразу. Цены на бензин Аи-95 вторые сутки подряд рекордно выросли. Стоимость превысила 70 тысяч рублей за тонну. Такие данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Следуя из данных биржи, цена на бензин «Премиум 95» в настоящий момент составляет 70 тысяч рублей за тонну. Обновленные данные следуют из пятничных торгов. В июле отмечалась нестабильная ситуация с оптовыми ценами на бензин. В Кремле в ответ на это подчеркнули, что президент РФ Владимир Путин пока не давал поручений в связи с данной ситуацией. В отдельных регионах страны также отмечался рост цен на бензин на несколько рублей сразу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям