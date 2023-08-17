17 августа 2023

В ЯНАО собаки помешали самолету из Москвы сесть с первого раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй в Академическом районе. Екатеринбург, полет, взлет, посадка, самолет, перелет, авиакомпания аэрофлот
В Надыме командир экипажа заметил собак на ВВП и ушел на второй круг Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы в Надым 18 августа, не смог приземлиться с первого раза из-за бродячих собак на взлетной полосе. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Экипаж воздушного судна RRJ-95 авиакомпании „Ямал“ при выполнении регулярного рейса YC-173 сообщением Москва (Домодедово) — Надым, принял решение об уходе на второй круг по причине нахождения на взлетно-посадочной полосе трех собак. После удаления животных с летного поля воздушное судно благополучно произвело посадку [в Надыме]», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.

На борту находилось 92 пассажира, посадка прошла благополучно. По факту инцидента Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку.

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Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы в Надым 18 августа, не смог приземлиться с первого раза из-за бродячих собак на взлетной полосе. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «Экипаж воздушного судна RRJ-95 авиакомпании „Ямал“ при выполнении регулярного рейса YC-173 сообщением Москва (Домодедово) — Надым, принял решение об уходе на второй круг по причине нахождения на взлетно-посадочной полосе трех собак. После удаления животных с летного поля воздушное судно благополучно произвело посадку [в Надыме]», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале. На борту находилось 92 пассажира, посадка прошла благополучно. По факту инцидента Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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