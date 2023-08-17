В ЯНАО собаки помешали самолету из Москвы сесть с первого раза

Самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Москвы в Надым 18 августа, не смог приземлиться с первого раза из-за бродячих собак на взлетной полосе. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Экипаж воздушного судна RRJ-95 авиакомпании „Ямал“ при выполнении регулярного рейса YC-173 сообщением Москва (Домодедово) — Надым, принял решение об уходе на второй круг по причине нахождения на взлетно-посадочной полосе трех собак. После удаления животных с летного поля воздушное судно благополучно произвело посадку [в Надыме]», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.
На борту находилось 92 пассажира, посадка прошла благополучно. По факту инцидента Новоуренгойская транспортная прокуратура проводит проверку.
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