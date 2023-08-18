В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта из Габона

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Франсуа Нджелассили приехал в Екатеринбург на учебу
Франсуа Нджелассили приехал в Екатеринбург на учебу

В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ, который приехал из Габона. Парню было 32 года.

«В ночь на 18 августа, около половины второго, я зашла перекусить в „Бургер-кинг“ в „Рубине“ на Малышева. Там сидел этот темнокожий парень с какой-то девушкой, они выпивали пиво. Когда я вышла, они еще там были, и завязывался конфликт», — говорит источник URA.RU.

Известно, что в ходе конфликта парень получил смертельное ранение ножом. Он работал апирантом, занимался научной работой в УрФУ, увлекался футболом.

Корреспондент URA.RU сделал запросы в пресс-службу следственного управления СКР по Свердловской области и в региональный главк полиции. Однако в ведомствах от комментариев воздержались.

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В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ, который приехал из Габона. Парню было 32 года. «В ночь на 18 августа, около половины второго, я зашла перекусить в „Бургер-кинг“ в „Рубине“ на Малышева. Там сидел этот темнокожий парень с какой-то девушкой, они выпивали пиво. Когда я вышла, они еще там были, и завязывался конфликт», — говорит источник URA.RU. Известно, что в ходе конфликта парень получил смертельное ранение ножом. Он работал апирантом, занимался научной работой в УрФУ, увлекался футболом. Корреспондент URA.RU сделал запросы в пресс-службу следственного управления СКР по Свердловской области и в региональный главк полиции. Однако в ведомствах от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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