В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта из Габона

18 августа 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Франсуа Нджелассили приехал в Екатеринбург на учебу Скриншот из видео «Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга» В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ, который приехал из Габона. Парню было 32 года. «В ночь на 18 августа, около половины второго, я зашла перекусить в „Бургер-кинг“ в „Рубине“ на Малышева. Там сидел этот темнокожий парень с какой-то девушкой, они выпивали пиво. Когда я вышла, они еще там были, и завязывался конфликт», — говорит источник URA.RU. Известно, что в ходе конфликта парень получил смертельное ранение ножом. Он работал апирантом, занимался научной работой в УрФУ, увлекался футболом. Корреспондент URA.RU сделал запросы в пресс-службу следственного управления СКР по Свердловской области и в региональный главк полиции. Однако в ведомствах от комментариев воздержались.

В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ, который приехал из Габона. Парню было 32 года. «В ночь на 18 августа, около половины второго, я зашла перекусить в „Бургер-кинг“ в „Рубине“ на Малышева. Там сидел этот темнокожий парень с какой-то девушкой, они выпивали пиво. Когда я вышла, они еще там были, и завязывался конфликт», — говорит источник URA.RU. Известно, что в ходе конфликта парень получил смертельное ранение ножом. Он работал апирантом, занимался научной работой в УрФУ, увлекался футболом. Корреспондент URA.RU сделал запросы в пресс-службу следственного управления СКР по Свердловской области и в региональный главк полиции. Однако в ведомствах от комментариев воздержались.