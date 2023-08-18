В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта из Габона

В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ, который приехал из Габона. Парню было 32 года.
«В ночь на 18 августа, около половины второго, я зашла перекусить в „Бургер-кинг“ в „Рубине“ на Малышева. Там сидел этот темнокожий парень с какой-то девушкой, они выпивали пиво. Когда я вышла, они еще там были, и завязывался конфликт», — говорит источник URA.RU.
Известно, что в ходе конфликта парень получил смертельное ранение ножом. Он работал апирантом, занимался научной работой в УрФУ, увлекался футболом.
Корреспондент URA.RU сделал запросы в пресс-службу следственного управления СКР по Свердловской области и в региональный главк полиции. Однако в ведомствах от комментариев воздержались.
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