Петр Ян с чемпионским поясом появился на крупнейших медиаэкранах Екатеринбурга. Видео
На каждом изображении Петр Ян — с чемпионским поясом (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Изображения с российским бойцом смешанных единоборств Петром Яном появились на улицах Екатеринбурга 7 декабря — сразу после чемпионского боя в Лас-Вегасе. Об этом URA.RU сообщили специалисты Русской медной компании (РМК). По данным инсайдеров, изображения чемпиона UFC разместили на крупных медиаэкранах.
«Петр Ян захватил все крупные медиаэкраны Екатеринбурга. Изображение чемпиона можно увидеть по всему городу», — уточнили собеседники агентства.
Ян вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе после боя с Мерабом Двалишвили. Решение о чемпионстве россиянина судьи приняли единогласно. URA.RU уже рассказывало, что перед выходом в октагон в раздевалке Яна висел российский триколор, а сам боец проходил обязательные проверки экипировки. Ожидается, что следующий бой представитель клуба «Архангел Михаил» проведет ближе к лету 2026 года.
Видео: пресс-служба РМК
