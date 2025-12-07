Изображения с российским бойцом смешанных единоборств Петром Яном появились на улицах Екатеринбурга 7 декабря — сразу после чемпионского боя в Лас-Вегасе. Об этом URA.RU сообщили специалисты Русской медной компании (РМК). По данным инсайдеров, изображения чемпиона UFC разместили на крупных медиаэкранах.

Ян вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе после боя с Мерабом Двалишвили. Решение о чемпионстве россиянина судьи приняли единогласно. URA.RU уже рассказывало, что перед выходом в октагон в раздевалке Яна висел российский триколор, а сам боец проходил обязательные проверки экипировки. Ожидается, что следующий бой представитель клуба «Архангел Михаил» проведет ближе к лету 2026 года.