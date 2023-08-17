Шадринцы недовольны качеством ремонта дороги и тротуара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Шадринска пожаловались на некачественный ремонт тротуара и дороги по улице Красноармейская, который был проведен компанией «Дон» в 2022 году. По словам горожан, тротуар осыпался, а проезжую часть топит во время дождей, рассказал URA.RU шадринский депутат Александр Бухаров.

«Горожане сообщили о некачественном ремонте тротуара и проезжей части по ул. Красноармейская в Шадринске, который был сделан в 2022 году. Тротуар по ул. Красноармейская, ведущий от пересечения с улицей Ефремова, обвалился, в результате чего возникли ямы и дыры. Это представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, так как может повлечь причинение травм прохожим. Участок проезжей части в сторону дома №89 во время дождей заполняется водой, которая никуда не уходит, что также говорит о некачественно произведенном ремонте», — рассказал Бухаров.

Депутат направил обращение в прокуратуру с просьбой провести проверку и в случае выявления фактов нарушения законодательства РФ принять меры прокурорского реагирования. В пресс-службе администрации города Шадринска URA.RU сообщили, что в администрацию жалоб от жителей не поступало. Работы по ремонту участка дороги и тротуара по ул. Красноармейская выполнило ООО «Дон». Дефекты были, подрядчик устранил их в мае в рамках претензионной работы администрации. Что касается провалившегося участка тротуара, подрядчик восстанавливает его за свой счет.

Шадринская гордума приняла решение наградить директора компании «Дон» Сергей Уфимцев знаком отличия «За заслуги перед городом». Некоторые депутаты были против, в том числе и из-за жалоб горожан на качество работы компании по разным объектам. Большинством голосов решение принято в конце июля 2023 года.

Тротуар по ул Красноармейской в Шадринске был отремонтирован в 2022 году фото: предоставил Александр Бухаров

фото: предоставил Александр Бухаров

фото: предоставил Александр Бухаров