Прокуратура ХМАО наказала медика за отказ выдать диабетику тест-полоски 18 августа 2023 в 17:26 Размер текста - 17 + Больной диабетом женщине выдали тест-полоски после вмешательства прокуратуры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура Пыть-Яха добилась выделения инвалиду третьей группы тест-полосок для измерения уровня сахара в крови. Медика заставили выдать необходимое и привлекли к дисциплинарной ответственности, указано на сайте ведомства. «Органами здравоохранения по причине отсутствия рекомендованных в рецепте тест-полосок инвалиду произведена выдача медицинских изделий иной модели. После вмешательства надзорного ведомства инвалид обеспечен необходимыми медицинскими изделиями в соответствии с рецептом, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что заявительница состоит на учете в ОКБ Пыть-Яха. У нее диагностирован диабет II типа. «Заявительница нуждается в постоянной диагностике уровня сахара в крови с помощью тест-полосок, которые должны ей предоставляться ежеквартально», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО пожаловалась в прокуратуру на якобы незаконное изъятие органов у ее мужа. Мужчина попал в больницу с инсультом и четыре дня провел в коме. Прокуратура Пыть-Яха добилась выделения инвалиду третьей группы тест-полосок для измерения уровня сахара в крови. Медика заставили выдать необходимое и привлекли к дисциплинарной ответственности, указано на сайте ведомства. «Органами здравоохранения по причине отсутствия рекомендованных в рецепте тест-полосок инвалиду произведена выдача медицинских изделий иной модели. После вмешательства надзорного ведомства инвалид обеспечен необходимыми медицинскими изделиями в соответствии с рецептом, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что заявительница состоит на учете в ОКБ Пыть-Яха. У нее диагностирован диабет II типа. «Заявительница нуждается в постоянной диагностике уровня сахара в крови с помощью тест-полосок, которые должны ей предоставляться ежеквартально», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО пожаловалась в прокуратуру на якобы незаконное изъятие органов у ее мужа. Мужчина попал в больницу с инсультом и четыре дня провел в коме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям