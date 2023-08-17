Прокуратура ХМАО наказала медика за отказ выдать диабетику тест-полоски

Прокуратура Пыть-Яха добилась выделения инвалиду третьей группы тест-полосок для измерения уровня сахара в крови. Медика заставили выдать необходимое и привлекли к дисциплинарной ответственности, указано на сайте ведомства.
«Органами здравоохранения по причине отсутствия рекомендованных в рецепте тест-полосок инвалиду произведена выдача медицинских изделий иной модели. После вмешательства надзорного ведомства инвалид обеспечен необходимыми медицинскими изделиями в соответствии с рецептом, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что заявительница состоит на учете в ОКБ Пыть-Яха. У нее диагностирован диабет II типа. «Заявительница нуждается в постоянной диагностике уровня сахара в крови с помощью тест-полосок, которые должны ей предоставляться ежеквартально», — добавили в прокуратуре.
Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО пожаловалась в прокуратуру на якобы незаконное изъятие органов у ее мужа. Мужчина попал в больницу с инсультом и четыре дня провел в коме.
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