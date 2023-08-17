Жительница ХМАО обвинила врачей в изъятии внутренних органов у ее мужа

18 августа 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Женщина пожаловалась на якобы незаконное изъятие органов у мужа, который умер от инсульта Фото: Московец Илья © URA.RU Жительница Нижневартовска заявила, что у ее мужа в больнице якобы изъяли внутренние органы. Вартовчанка Н. на условиях анонимности рассказала журналистам URA.RU, что супругу стало плохо, врачи диагностировали инсульт, и, не дожидаясь ее согласия, изъяли жизненно важные органы. «Моему мужу А. 4 февраля стало плохо, в Нижневартовской ОКБ врачи диагностировали инсульт. Через два часа была диагностирована кома. Смерть констатировали 8 февраля. После этого у него при жизни изъяли печень, желчный пузырь и почки, не спросив предварительного согласия родственников. Я обратилась в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку учреждения», — сообщила женщина. По словам Н., о том, что у мужа изымался органокомплекс, ей сообщила страховая компания, куда заявительница обратилась за выплатой. «Если бы не страховщики, я бы так и не узнала, что органы моего мужа забрали. В эпикризе написано, что у него была гипертония, аневризма артерии головного мозга. Из-за гипертонического криза аневризма разорвалась, следствием стал инсульт правого полушария», — поделилась она с журналистом агентства. В департаменте здравоохранения ХМАО журналисту агентства прокомментировали, что, согласно законодательству РФ, изъятие органов для трансплантации у пациента не может происходить, если не диагностирована смерть головного мозга. Заключение о смерти головного мозга выносится консилиумом, которые собирается только после того, как специалистами были предприняты все возможные способы спасения жизни пациента. «Законом установлено, что при отсутствии уведомления о несогласии на изъятие согласия иных лиц после констатации смерти не требуется», — процитировали в ведомстве законодательную норму. В депздраве также добавили, что не могут предоставить подробности лечения мужа пациентки, так как эти сведения составляют врачебную тайну. В прокуратуре ХМАО журналисту подтвердили, что получили обращение Н. Оно будет перенаправлено по подведомственности в правоохранительные органы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Нижневартовска заявила, что у ее мужа в больнице якобы изъяли внутренние органы. Вартовчанка Н. на условиях анонимности рассказала журналистам URA.RU, что супругу стало плохо, врачи диагностировали инсульт, и, не дожидаясь ее согласия, изъяли жизненно важные органы. «Моему мужу А. 4 февраля стало плохо, в Нижневартовской ОКБ врачи диагностировали инсульт. Через два часа была диагностирована кома. Смерть констатировали 8 февраля. После этого у него при жизни изъяли печень, желчный пузырь и почки, не спросив предварительного согласия родственников. Я обратилась в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку учреждения», — сообщила женщина. По словам Н., о том, что у мужа изымался органокомплекс, ей сообщила страховая компания, куда заявительница обратилась за выплатой. «Если бы не страховщики, я бы так и не узнала, что органы моего мужа забрали. В эпикризе написано, что у него была гипертония, аневризма артерии головного мозга. Из-за гипертонического криза аневризма разорвалась, следствием стал инсульт правого полушария», — поделилась она с журналистом агентства. В департаменте здравоохранения ХМАО журналисту агентства прокомментировали, что, согласно законодательству РФ, изъятие органов для трансплантации у пациента не может происходить, если не диагностирована смерть головного мозга. Заключение о смерти головного мозга выносится консилиумом, которые собирается только после того, как специалистами были предприняты все возможные способы спасения жизни пациента. «Законом установлено, что при отсутствии уведомления о несогласии на изъятие согласия иных лиц после констатации смерти не требуется», — процитировали в ведомстве законодательную норму. В депздраве также добавили, что не могут предоставить подробности лечения мужа пациентки, так как эти сведения составляют врачебную тайну. В прокуратуре ХМАО журналисту подтвердили, что получили обращение Н. Оно будет перенаправлено по подведомственности в правоохранительные органы.