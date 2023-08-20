20 августа 2023
19 августа 2023

Жители ХМАО посоревнуются в выпечке пирогов по старинным рецептам

© Служба новостей «URA.RU»
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Кулинарный мастер-класс, посвященный уральской кухне. Екатеринбург, приготовление блюд, пирог, тесто, еда, кухня
Рецепты победителей внесут в районную книгу кулинарных рецептов Фото:

Лучшие пироги от пекарей из ХМАО выберут на фестивале «Прабабушкина мультиварка», который пройдет в Горноправдинске 26 августа. Об этом URA.RU сообщил организатор конкурса Василий Тимофеев.

Центр социально-культурных инициатив «Территория возможностей» приглашает пекарей-любителей и профессионалов на фестиваль пирогов и деревенских изысков. Конкурсанты должны предоставить пироги с начинкой, приготовленные в домашних условиях. Презентация хлебобулочных изделий пройдет на площади городского «Парка Мечты».

«Наша задача — сохранить рецепты, передающиеся из поколения в поколения и популяризовать их с помощью районной кулинарной книги. Также собранные средства с выпечки пойдут бойцам СВО. Глобальная цель проекта — объединить одиноких пожилых людей в социокультурном мире», — рассказал Василий Тимофеев.

Жюри оценят не только вкусовые качества пирога, но и его внешний вид и подачу. Рецепты победителей внесут в книгу «Кулинарные рецепты Ханты-Мансийского района».

После фестиваля организация также планирует провести межпоселенческую «Битву пирогов» в Ханты-Мансийском районе. Подобные мероприятия организуются с целью ознакомления с культурными традициями в поселениях. По предварительной информации, ближайший кулинарный поединок проведут в селе Батово 27 августа.

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Лучшие пироги от пекарей из ХМАО выберут на фестивале «Прабабушкина мультиварка», который пройдет в Горноправдинске 26 августа. Об этом URA.RU сообщил организатор конкурса Василий Тимофеев. Центр социально-культурных инициатив «Территория возможностей» приглашает пекарей-любителей и профессионалов на фестиваль пирогов и деревенских изысков. Конкурсанты должны предоставить пироги с начинкой, приготовленные в домашних условиях. Презентация хлебобулочных изделий пройдет на площади городского «Парка Мечты». «Наша задача — сохранить рецепты, передающиеся из поколения в поколения и популяризовать их с помощью районной кулинарной книги. Также собранные средства с выпечки пойдут бойцам СВО. Глобальная цель проекта — объединить одиноких пожилых людей в социокультурном мире», — рассказал Василий Тимофеев. Жюри оценят не только вкусовые качества пирога, но и его внешний вид и подачу. Рецепты победителей внесут в книгу «Кулинарные рецепты Ханты-Мансийского района». После фестиваля организация также планирует провести межпоселенческую «Битву пирогов» в Ханты-Мансийском районе. Подобные мероприятия организуются с целью ознакомления с культурными традициями в поселениях. По предварительной информации, ближайший кулинарный поединок проведут в селе Батово 27 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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