Жители ХМАО посоревнуются в выпечке пирогов по старинным рецептам

Рецепты победителей внесут в районную книгу кулинарных рецептов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лучшие пироги от пекарей из ХМАО выберут на фестивале «Прабабушкина мультиварка», который пройдет в Горноправдинске 26 августа. Об этом URA.RU сообщил организатор конкурса Василий Тимофеев.

Центр социально-культурных инициатив «Территория возможностей» приглашает пекарей-любителей и профессионалов на фестиваль пирогов и деревенских изысков. Конкурсанты должны предоставить пироги с начинкой, приготовленные в домашних условиях. Презентация хлебобулочных изделий пройдет на площади городского «Парка Мечты».

«Наша задача — сохранить рецепты, передающиеся из поколения в поколения и популяризовать их с помощью районной кулинарной книги. Также собранные средства с выпечки пойдут бойцам СВО. Глобальная цель проекта — объединить одиноких пожилых людей в социокультурном мире», — рассказал Василий Тимофеев.

Жюри оценят не только вкусовые качества пирога, но и его внешний вид и подачу. Рецепты победителей внесут в книгу «Кулинарные рецепты Ханты-Мансийского района».

После фестиваля организация также планирует провести межпоселенческую «Битву пирогов» в Ханты-Мансийском районе. Подобные мероприятия организуются с целью ознакомления с культурными традициями в поселениях. По предварительной информации, ближайший кулинарный поединок проведут в селе Батово 27 августа.