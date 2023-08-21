Курганские власти помогут участнику СВО, у которого сгорел дом

22 августа 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Курганский участник СВО потерял дом в пожаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Администрация Кетовского округа (Курганская область) выразила готовность оказать помощь семье участника СВО, у которого сгорел дом в селе Каширино. Об этом URA.RU сообщили сотрудники администрации. «Для получения материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, следует лично обратиться с заявлением в администрацию Кетовского округа», — говорится в ответе мэрии на редакционный запрос. Также чиновники сообщили, что предлагали семье участника СВО вещи и продукты сразу после пожара, но те отказались. Представитель администрации разъяснил, что возгорание в селе Каширино 22 мая тушили пожарные машины из других сел, потому что местный спецтранспорт находился в ремонте. В настоящее время пожарная машина отремонтирована. Ранее URA.RU сообщало, что у семьи курганского участника боевых действий сгорел дом. Погорельцы заявили о поджоге и рассчитывают на помощь властей.

Администрация Кетовского округа (Курганская область) выразила готовность оказать помощь семье участника СВО, у которого сгорел дом в селе Каширино. Об этом URA.RU сообщили сотрудники администрации. «Для получения материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, следует лично обратиться с заявлением в администрацию Кетовского округа», — говорится в ответе мэрии на редакционный запрос. Также чиновники сообщили, что предлагали семье участника СВО вещи и продукты сразу после пожара, но те отказались. Представитель администрации разъяснил, что возгорание в селе Каширино 22 мая тушили пожарные машины из других сел, потому что местный спецтранспорт находился в ремонте. В настоящее время пожарная машина отремонтирована. Ранее URA.RU сообщало, что у семьи курганского участника боевых действий сгорел дом. Погорельцы заявили о поджоге и рассчитывают на помощь властей.