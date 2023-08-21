21 августа 2023

Курганские власти помогут участнику СВО, у которого сгорел дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Последствия пожара. Курган, смолино, последствия пожара
Курганский участник СВО потерял дом в пожаре Фото:
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Администрация Кетовского округа (Курганская область) выразила готовность оказать помощь семье участника СВО, у которого сгорел дом в селе Каширино. Об этом URA.RU сообщили сотрудники администрации.

«Для получения материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, следует лично обратиться с заявлением в администрацию Кетовского округа», — говорится в ответе мэрии на редакционный запрос. Также чиновники сообщили, что предлагали семье участника СВО вещи и продукты сразу после пожара, но те отказались.

Представитель администрации разъяснил, что возгорание в селе Каширино 22 мая тушили пожарные машины из других сел, потому что местный спецтранспорт находился в ремонте. В настоящее время пожарная машина отремонтирована.

Ранее URA.RU сообщало, что у семьи курганского участника боевых действий сгорел дом. Погорельцы заявили о поджоге и рассчитывают на помощь властей.

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Администрация Кетовского округа (Курганская область) выразила готовность оказать помощь семье участника СВО, у которого сгорел дом в селе Каширино. Об этом URA.RU сообщили сотрудники администрации. «Для получения материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, следует лично обратиться с заявлением в администрацию Кетовского округа», — говорится в ответе мэрии на редакционный запрос. Также чиновники сообщили, что предлагали семье участника СВО вещи и продукты сразу после пожара, но те отказались. Представитель администрации разъяснил, что возгорание в селе Каширино 22 мая тушили пожарные машины из других сел, потому что местный спецтранспорт находился в ремонте. В настоящее время пожарная машина отремонтирована. Ранее URA.RU сообщало, что у семьи курганского участника боевых действий сгорел дом. Погорельцы заявили о поджоге и рассчитывают на помощь властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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