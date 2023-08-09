На «курганской Рублевке» из-за закрытого гидранта сгорел дом участника СВО

В Кетовском округе сгорел дом участника СВО (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кетовском округе (также называемом «курганской Рублевкой») горевший дом участника боевых действий на Украине не смогли потушить из-за закрытого гидранта и неработающей пожарной машины. Об этом URA.RU рассказала лишившаяся дома жительница, муж которой в это время находился на СВО,

«22 мая в селе Каширино сгорел наш построенный дом. Его можно было потушить на начальном этапе, но в селе был закрыт на замок гидрант и сломана пожарная машина. Мы ждали мужа с СВО, чтобы заселяться, но он вернулся на пепелище», — рассказала женщина. Пострадавшая от пожара является инвалидом третьей группы, у нее двое детей — дом строился на средства материнского капитала.

Несколько месяцев погорельцы пытаются найти ответственных и получить помощь. Застраховать дом и прописаться в нем семья не успела

Люди считают, что их дом могли поджечь. По их данным, электричество на момент возгорания было отключено, и дом не мог загореться без посторонней помощи. Они обратились в полицию, но заявление о поиске виновного в кетовской полиции не приняли. Также у погорельцев есть вопросы к пожарным, тушившим здание.

Районная прокуратура посчитала отказ сотрудников следственных органов незаконным и постановила пересмотреть обращение. Погорельцы также утверждают, что власти сдали водопровод в аренду, а предприниматель закрыл гидрант, чтобы сельчане не набирали воду бесплатно. Они надеются на компенсацию от администрации округа, которую считают ответственной за несоблюдение противопожарных мер в селе.

Редакция обратилась в ГУ МЧС региона. В управлении ответили, что пожар в селе Каширино тушили восемь сотрудников на трех машинах. Расстановку сил проводили с учетом развития пожара. Действия пожарных отвечали требованиям законодательства и боевого устава. «По факту пожара проведена проверка, по результатам которой принято процессуальное решение», — ответили в управлении.

Также запрос был отправлен в администрацию Кетовского округа. Ответ от властей на момент публикации не поступил.