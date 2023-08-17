«Ямал» сохранит авиапарк до конца туристического сезона

18 августа 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

АТК «Ямал» сохранит свой воздушный флот до конца туристического сезона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» сохранит авиапарк в неизменном состоянии до конца туристического сезона, чтобы выполнить обязательства перед жителями ЯНАО, заранее купившими билеты на авиарейсы. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «АТК „Ямал“ регулярно и в срок выполняет обязательства, данные партнерам в рамках заключенных соглашений. Сегодня [18 августа] совместно с [государственной лизинговой компанией] ГТЛК достигнуты договоренности о краткосрочном продлении эксплуатации части самолетного парка с целью успешного завершения туристического сезона», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале. По информации на официальном сайте авиаперевозчика в распоряжении компании на сегодняшний день находится 15 самолетов Sukhoi SuperJet 100-95LR, 8 самолетов Airbus А320, 3 самолета Airbus A321, 3 самолета CRJ-200LR. Ранее, в издании « Коммерсант » появилась информация, что авиакомпания «Ямал» намерена досрочно вернуть три самолета Airbus A321 ГТЛК, в связи с изменившейся бизнес-моделью компании. В свою очередь, ГТЛК 5 июля объявила о намерении поднять тарифы на эксплуатацию 37 самолетов.

Авиакомпания «Ямал» сохранит авиапарк в неизменном состоянии до конца туристического сезона, чтобы выполнить обязательства перед жителями ЯНАО, заранее купившими билеты на авиарейсы. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «АТК „Ямал“ регулярно и в срок выполняет обязательства, данные партнерам в рамках заключенных соглашений. Сегодня [18 августа] совместно с [государственной лизинговой компанией] ГТЛК достигнуты договоренности о краткосрочном продлении эксплуатации части самолетного парка с целью успешного завершения туристического сезона», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Ямал» в официальном telegram-канале. По информации на официальном сайте авиаперевозчика в распоряжении компании на сегодняшний день находится 15 самолетов Sukhoi SuperJet 100-95LR, 8 самолетов Airbus А320, 3 самолета Airbus A321, 3 самолета CRJ-200LR. Ранее, в издании «Коммерсант» появилась информация, что авиакомпания «Ямал» намерена досрочно вернуть три самолета Airbus A321 ГТЛК, в связи с изменившейся бизнес-моделью компании. В свою очередь, ГТЛК 5 июля объявила о намерении поднять тарифы на эксплуатацию 37 самолетов.