В ХМАО мэрию уличили в незаконном сносе домов. Фото

05 апреля 2023 в 20:24 Размер текста - 17 +

Четыре дома в урайском квартале А снесли без проведения торгов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрию Урая (ХМАО) заподозрили в незаконном сносе деревянных расселенных домов. Депутат городской думы Леонард Насибуллин обвинил администрацию города в демонтаже четырех зданий без проведения аукциона. «Дома 20, 21, 22, 23 в квартале А разобрали без аукциона. Контракт на демонтаж зданий не заключен, и это прямое нарушение федерального законодательства. Руководитель МКУ „Управление жилищно-коммунального хозяйства“ Олег Лаушкин заявил мне, что дома разобрали за свой счет добрые люди. Теперь на их месте осталась свалка строительного мусора, место не огорожено, гвозди и щепки валяются на дороге и портят машины — мне на это пожаловались жители микрорайона», — возмутился Насибуллин. Депутат добавил, что он и его коллега Артем Кукушкин пожаловались на действия властей в прокуратуру и полицию города. Корреспондент агентства не обнаружил на портале «Госзакупки» аукционов по сносу домов в квартале А. В УЖКХ журналисту сообщили, что «контракта на демонтаж домов нет, и на сегодняшний день в рамках ФЗ-44 снести их без проведения закупки и торгов нельзя». В пресс-службу администрации Урая направлен запрос о причинах демонтажа зданий без проведения торгов, на момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о планах властей Сургута снести культовый кинотеатр. Власти готовят проект демонтажа бывшего ДК «Строитель». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрию Урая (ХМАО) заподозрили в незаконном сносе деревянных расселенных домов. Депутат городской думы Леонард Насибуллин обвинил администрацию города в демонтаже четырех зданий без проведения аукциона. «Дома 20, 21, 22, 23 в квартале А разобрали без аукциона. Контракт на демонтаж зданий не заключен, и это прямое нарушение федерального законодательства. Руководитель МКУ „Управление жилищно-коммунального хозяйства“ Олег Лаушкин заявил мне, что дома разобрали за свой счет добрые люди. Теперь на их месте осталась свалка строительного мусора, место не огорожено, гвозди и щепки валяются на дороге и портят машины — мне на это пожаловались жители микрорайона», — возмутился Насибуллин. Депутат добавил, что он и его коллега Артем Кукушкин пожаловались на действия властей в прокуратуру и полицию города. Корреспондент агентства не обнаружил на портале «Госзакупки» аукционов по сносу домов в квартале А. В УЖКХ журналисту сообщили, что «контракта на демонтаж домов нет, и на сегодняшний день в рамках ФЗ-44 снести их без проведения закупки и торгов нельзя». В пресс-службу администрации Урая направлен запрос о причинах демонтажа зданий без проведения торгов, на момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о планах властей Сургута снести культовый кинотеатр. Власти готовят проект демонтажа бывшего ДК «Строитель».