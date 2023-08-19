В Конгрессе США пристыдили Байдена за военную помощь Украине

Тейлор Грин заявила, что экономика США при Джо Байдене являются позором Фото: Official White House / Erin Scott

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Президент США Джо Байден отправляет деньги киевскому режиму вместо того, чтобы помочь американцам. Об этом заявила член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин. По ее словам, с 2022 года число бездомных в США увеличилось на 11%.

«Джо Байден хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов. Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — сообщила Грин. Свое заявление она опубликовала в соцсети X.

Она отметила, что с 2022 года число бездомных в США стало больше на 11%. По ее словам, без жилья остались 600 тысяч американцев.

Ранее источник в американской политэлите сообщил, что Джо Байден в ближайшее время обратиться в Конгресс для предоставления Киеву помощь в размере более 13 миллиардов долларов. Газета The Washington Post отметила, что представители американского конгресса против нового пакета помощи Украине из-за провала в контрнаступлении, передает телеканал 360.