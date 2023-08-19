В Конгрессе США пристыдили Байдена за военную помощь Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, stock, Джо Байден
Тейлор Грин заявила, что экономика США при Джо Байдене являются позором Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден отправляет деньги киевскому режиму вместо того, чтобы помочь американцам. Об этом заявила член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин. По ее словам, с 2022 года число бездомных в США увеличилось на 11%.

«Джо Байден хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов. Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — сообщила Грин. Свое заявление она опубликовала в соцсети X.

Она отметила, что с 2022 года число бездомных в США стало больше на 11%. По ее словам, без жилья остались 600 тысяч американцев.

Ранее источник в американской политэлите сообщил, что Джо Байден в ближайшее время обратиться в Конгресс для предоставления Киеву помощь в размере более 13 миллиардов долларов. Газета The Washington Post отметила, что представители американского конгресса против нового пакета помощи Украине из-за провала в контрнаступлении, передает телеканал 360.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден отправляет деньги киевскому режиму вместо того, чтобы помочь американцам. Об этом заявила член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин. По ее словам, с 2022 года число бездомных в США увеличилось на 11%. «Джо Байден хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов. Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — сообщила Грин. Свое заявление она опубликовала в соцсети X. Она отметила, что с 2022 года число бездомных в США стало больше на 11%. По ее словам, без жилья остались 600 тысяч американцев. Ранее источник в американской политэлите сообщил, что Джо Байден в ближайшее время обратиться в Конгресс для предоставления Киеву помощь в размере более 13 миллиардов долларов. Газета The Washington Post отметила, что представители американского конгресса против нового пакета помощи Украине из-за провала в контрнаступлении, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...