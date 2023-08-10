10 августа 2023

Associated Press: Байден попросит Конгресс США об экстренной помощи для Украины

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден 10 августа запросит у Конгресса 13 млрд долларов для Украины Фото:
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Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время обратиться в Конгресс с просьбой срочно предоставить Украине помощь в размере более 13 миллиардов долларов. Об этом рассказал источник в американской политэлите.

«Президент Джо Байден попросит (10 августа — прим. URA.RU) Конгресс предоставить экстренную помощь Украине. Речь идет о сумме, превышающей 13 миллиардов долларов», — сообщил источник издания Associated Press.

Ранее стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи Киеву. По данным газеты The Washington Post, Украина стала крупнейшим получателем поддержки от американского правительства со времен Второй мировой войны.

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Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время обратиться в Конгресс с просьбой срочно предоставить Украине помощь в размере более 13 миллиардов долларов. Об этом рассказал источник в американской политэлите. «Президент Джо Байден попросит (10 августа — прим. URA.RU) Конгресс предоставить экстренную помощь Украине. Речь идет о сумме, превышающей 13 миллиардов долларов», — сообщил источник издания Associated Press. Ранее стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи Киеву. По данным газеты The Washington Post, Украина стала крупнейшим получателем поддержки от американского правительства со времен Второй мировой войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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