Екатеринбург масштабно отмечает 300-летие города. Онлайн-трансляция

19 августа 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

Екатеринбургу 300 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург широко отмечает свое 300-летие. В этот день в разных точках города пройдут десятки концертов, мастер-классов и уличных активностей. URA.RU ведет прямую трансляцию. 09:34 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожан с юбилеем. «Все достижения и успехи, которыми гордится Екатеринбург были бы невозможны без самого главного — жителей, чей ум, талант, сила и энергия делают наш город еще лучше и комфортнее», — подчеркнул мэр. 09:25 Праздничные мероприятия будут проходить на различных городских площадках. Официально праздник начнется после обеда с возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Георгу Де Геннину и торжественного открытия. 09:19 В День города синоптики обещали облачную погоду и небольшой дождь, однако в некоторых районах начался ливень. Столбик термометра поднимется днем до комфортных +24 градусов. Прогноз погоды в Екатеринбурге на 19 августа Фото: URA.RU

Екатеринбург широко отмечает свое 300-летие. В этот день в разных точках города пройдут десятки концертов, мастер-классов и уличных активностей. URA.RU ведет прямую трансляцию. 09:34 19.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожан с юбилеем. «Все достижения и успехи, которыми гордится Екатеринбург были бы невозможны без самого главного — жителей, чей ум, талант, сила и энергия делают наш город еще лучше и комфортнее», — подчеркнул мэр. 09:25 19.08.2023 Праздничные мероприятия будут проходить на различных городских площадках. Официально праздник начнется после обеда с возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Георгу Де Геннину и торжественного открытия. 09:19 19.08.2023 В День города синоптики обещали облачную погоду и небольшой дождь, однако в некоторых районах начался ливень. Столбик термометра поднимется днем до комфортных +24 градусов.