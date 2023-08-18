18 августа 2023

Екатеринбург масштабно отмечает 300-летие города. Онлайн-трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
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Часы с отсчетом до 300-летия Екатеринбурга. Екатеринбург
Екатеринбургу 300 лет Фото:

Екатеринбург широко отмечает свое 300-летие. В этот день в разных точках города пройдут десятки концертов, мастер-классов и уличных активностей. URA.RU ведет прямую трансляцию.

09:34 19.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожан с юбилеем. «Все достижения и успехи, которыми гордится Екатеринбург были бы невозможны без самого главного — жителей, чей ум, талант, сила и энергия делают наш город еще лучше и комфортнее», — подчеркнул мэр.

09:25 19.08.2023 Праздничные мероприятия будут проходить на различных городских площадках. Официально праздник начнется после обеда с возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Георгу Де Геннину и торжественного открытия.

09:19 19.08.2023 В День города синоптики обещали облачную погоду и небольшой дождь, однако в некоторых районах начался ливень. Столбик термометра поднимется днем до комфортных +24 градусов.

Прогноз погоды в Екатеринбурге на 19 августа
Прогноз погоды в Екатеринбурге на 19 августа
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Екатеринбург широко отмечает свое 300-летие. В этот день в разных точках города пройдут десятки концертов, мастер-классов и уличных активностей. URA.RU ведет прямую трансляцию. 09:34 19.08.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил горожан с юбилеем. «Все достижения и успехи, которыми гордится Екатеринбург были бы невозможны без самого главного — жителей, чей ум, талант, сила и энергия делают наш город еще лучше и комфортнее», — подчеркнул мэр. 09:25 19.08.2023 Праздничные мероприятия будут проходить на различных городских площадках. Официально праздник начнется после обеда с возложения цветов к памятнику основателям города Василию Татищеву и Георгу Де Геннину и торжественного открытия. 09:19 19.08.2023 В День города синоптики обещали облачную погоду и небольшой дождь, однако в некоторых районах начался ливень. Столбик термометра поднимется днем до комфортных +24 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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