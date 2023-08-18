18 августа 2023

Центр Екатеринбурга заполонили ретро-автомобили. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города - ретроавтомобили. Екатеринбург
Выставка ретро-техники одно из традиционных мероприятий Дня города Фото:

Екатеринбург отмечает свое 300-летие. Одно из традиционных мероприятий праздника — выставка ретро-автомобилей. Наши корреспонденты подготовили яркие фото с места событий.

«На выставке можно увидеть легенды советского автопрома — „Москвич“, „Запорожец“, „Волга“, иномарки 30-х годов, американские и европейские автомобили и мототехнику», — сообщил корреспондент URA.RU

Стартовала выставка в 10:00. Она будет доступна для посещения до 15:00.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбург отмечает свое 300-летие. Одно из традиционных мероприятий праздника — выставка ретро-автомобилей. Наши корреспонденты подготовили яркие фото с места событий. «На выставке можно увидеть легенды советского автопрома — „Москвич“, „Запорожец“, „Волга“, иномарки 30-х годов, американские и европейские автомобили и мототехнику», — сообщил корреспондент URA.RU Стартовала выставка в 10:00. Она будет доступна для посещения до 15:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...