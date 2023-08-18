Выставка ретро-техники одно из традиционных мероприятий Дня города
Екатеринбург отмечает свое 300-летие. Одно из традиционных мероприятий праздника — выставка ретро-автомобилей. Наши корреспонденты подготовили яркие фото с места событий.
«На выставке можно увидеть легенды советского автопрома — „Москвич“, „Запорожец“, „Волга“, иномарки 30-х годов, американские и европейские автомобили и мототехнику», — сообщил корреспондент URA.RU
Стартовала выставка в 10:00. Она будет доступна для посещения до 15:00.
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