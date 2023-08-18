18 августа 2023

На главной сцене 300-летия Екатеринбурга раздали миллион и квартиру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День города 300 - Городская свадьба. Екатеринбург
Церемония прошла нестандартно — сразу с двумя призами Фото:

На главной сцене 300-летия Екатеринбурга — в Историческом сквере — прошла традиционная «Городская свадьба». В этом году между 23 парами, решившими связать себя узами в День города, разыгрывались сразу два приза — миллион рублей и квартира, передает корреспондент URA.RU.

Лотерея проводилась при помощи импровизированного дерева с плодами, в двух из которых и находились призы. Для вручения сертификата на квартиру в ЖК «Русь» (ул. Крауля, 89а) вышел глава «ТЭНа» Сергей Трофимов. А миллион дарила компания «Сима-ленд».

Перед выходом на сцену молодоженов за кулисами поздравил мэр Алексей Орлов. А митрополит Евгений предложил помощь с венчанием, кто пожелает.

День города 300 - Городская свадьба. Екатеринбург
Пара с миллионом рублей
Фото:
День города 300 - Городская свадьба. Екатеринбург
С квартирой
Фото:
День города 300 - Городская свадьба. Екатеринбург
Фото:

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На главной сцене 300-летия Екатеринбурга — в Историческом сквере — прошла традиционная «Городская свадьба». В этом году между 23 парами, решившими связать себя узами в День города, разыгрывались сразу два приза — миллион рублей и квартира, передает корреспондент URA.RU. Лотерея проводилась при помощи импровизированного дерева с плодами, в двух из которых и находились призы. Для вручения сертификата на квартиру в ЖК «Русь» (ул. Крауля, 89а) вышел глава «ТЭНа» Сергей Трофимов. А миллион дарила компания «Сима-ленд». Перед выходом на сцену молодоженов за кулисами поздравил мэр Алексей Орлов. А митрополит Евгений предложил помощь с венчанием, кто пожелает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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