На главной сцене 300-летия Екатеринбурга — в Историческом сквере — прошла традиционная «Городская свадьба». В этом году между 23 парами, решившими связать себя узами в День города, разыгрывались сразу два приза — миллион рублей и квартира, передает корреспондент URA.RU.
Лотерея проводилась при помощи импровизированного дерева с плодами, в двух из которых и находились призы. Для вручения сертификата на квартиру в ЖК «Русь» (ул. Крауля, 89а) вышел глава «ТЭНа» Сергей Трофимов. А миллион дарила компания «Сима-ленд».
Перед выходом на сцену молодоженов за кулисами поздравил мэр Алексей Орлов. А митрополит Евгений предложил помощь с венчанием, кто пожелает.
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