На главной сцене 300-летия Екатеринбурга раздали миллион и квартиру. Фото

19 августа 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Церемония прошла нестандартно — сразу с двумя призами Фото: Размик Закарян © URA.RU На главной сцене 300-летия Екатеринбурга — в Историческом сквере — прошла традиционная «Городская свадьба». В этом году между 23 парами, решившими связать себя узами в День города, разыгрывались сразу два приза — миллион рублей и квартира, передает корреспондент URA.RU. Лотерея проводилась при помощи импровизированного дерева с плодами, в двух из которых и находились призы. Для вручения сертификата на квартиру в ЖК «Русь» (ул. Крауля, 89а) вышел глава «ТЭНа» Сергей Трофимов. А миллион дарила компания «Сима-ленд». Перед выходом на сцену молодоженов за кулисами поздравил мэр Алексей Орлов. А митрополит Евгений предложил помощь с венчанием, кто пожелает. Пара с миллионом рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU С квартирой Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU

На главной сцене 300-летия Екатеринбурга — в Историческом сквере — прошла традиционная «Городская свадьба». В этом году между 23 парами, решившими связать себя узами в День города, разыгрывались сразу два приза — миллион рублей и квартира, передает корреспондент URA.RU. Лотерея проводилась при помощи импровизированного дерева с плодами, в двух из которых и находились призы. Для вручения сертификата на квартиру в ЖК «Русь» (ул. Крауля, 89а) вышел глава «ТЭНа» Сергей Трофимов. А миллион дарила компания «Сима-ленд». Перед выходом на сцену молодоженов за кулисами поздравил мэр Алексей Орлов. А митрополит Евгений предложил помощь с венчанием, кто пожелает.