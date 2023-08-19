Беспилотник сбит при помощи стрелкового оружия, уточнили в Минобороны РФФото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить беспилотником по военному аэродрому в Новгородской области, он был сбит при помощи стрелкового оружия. Об этом сообщили в Минобороны России.
«БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома в Новгородской области и поражался из стрелкового оружия», — сообщили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что атака была совершена в 10 часов по московскому времени. В ее результате был поврежден один самолет. В российском оборонном ведомстве отметили, что никто не пострадал.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить беспилотником по военному аэродрому в Новгородской области, он был сбит при помощи стрелкового оружия. Об этом сообщили в Минобороны России. «БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома в Новгородской области и поражался из стрелкового оружия», — сообщили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что атака была совершена в 10 часов по московскому времени. В ее результате был поврежден один самолет. В российском оборонном ведомстве отметили, что никто не пострадал.