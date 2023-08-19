ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области. Фото

19 августа 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Беспилотник сбит при помощи стрелкового оружия, уточнили в Минобороны РФ Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить беспилотником по военному аэродрому в Новгородской области, он был сбит при помощи стрелкового оружия. Об этом сообщили в Минобороны России. «БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома в Новгородской области и поражался из стрелкового оружия», — сообщили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что атака была совершена в 10 часов по московскому времени. В ее результате был поврежден один самолет. В российском оборонном ведомстве отметили, что никто не пострадал. Фото: telegram-канал «112» / https://t.me/ENews112/15014

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить беспилотником по военному аэродрому в Новгородской области, он был сбит при помощи стрелкового оружия. Об этом сообщили в Минобороны России. «БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома в Новгородской области и поражался из стрелкового оружия», — сообщили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что атака была совершена в 10 часов по московскому времени. В ее результате был поврежден один самолет. В российском оборонном ведомстве отметили, что никто не пострадал.