ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области. Фото

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Беспилотник сбит при помощи стрелкового оружия, уточнили в Минобороны РФ Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить беспилотником по военному аэродрому в Новгородской области, он был сбит при помощи стрелкового оружия. Об этом сообщили в Минобороны России.

«БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома в Новгородской области и поражался из стрелкового оружия», — сообщили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что атака была совершена в 10 часов по московскому времени. В ее результате был поврежден один самолет. В российском оборонном ведомстве отметили, что никто не пострадал.

Фото:

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить беспилотником по военному аэродрому в Новгородской области, он был сбит при помощи стрелкового оружия. Об этом сообщили в Минобороны России. «БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома в Новгородской области и поражался из стрелкового оружия», — сообщили в telegram-канале Минобороны России. Отмечается, что атака была совершена в 10 часов по московскому времени. В ее результате был поврежден один самолет. В российском оборонном ведомстве отметили, что никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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