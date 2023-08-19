Психолог рассказал, как помочь ребенку преодолеть страх перед школой

Психолог Уайтсайд: возвращение в школу вызывает у детей страх
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, класс, ученики, занятие, портфель, учеба, школа, начальная школа, детский рюкзак, школьный рюкзак
Некоторые школьники не хотят снова отправляться на учебу Фото:

Возвращение после каникул на учебу вызывает у некоторых школьников страх и беспокойство. Как помочь ребенку справиться с тревогой, рассказал детский психолог из клиники Мейо (США) Стивен Уайтсайд.

«Некоторые школьники не горят желанием снова отправляться на учебу, поскольку начало учебного года вызывает у них страх и беспокойство. Объясните ребенку, что совершенно нормально нервничать и волноваться из-за перемен, связанных с возвращением в школу», — приводит слова психолога издание «Ридус».

Уайтсайд советует, в первую очередь, самим родителям оставаться спокойными и терпеливыми. Также необходимо заранее наладить распорядок дня ребенка. Когда дети хорошо спят, едят, занимаются физической активностью и мало времени проводят перед экраном, они чувствуют себя гораздо лучше. В некоторых случаях психолог рекомендует родителям вместе с детьми составить план возвращения в школу, а также вместе сделать что-то для подготовки к новому учебному году.

Ранее российские психологи раскрыли секрет правильного воспитания детей. По их мнению, серьезнейшей проблемой нынешних родителей является гиперопека. Чрезмерное внимание часто приводит к тому, что дети вырастают инфантильными.

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Возвращение после каникул на учебу вызывает у некоторых школьников страх и беспокойство. Как помочь ребенку справиться с тревогой, рассказал детский психолог из клиники Мейо (США) Стивен Уайтсайд. «Некоторые школьники не горят желанием снова отправляться на учебу, поскольку начало учебного года вызывает у них страх и беспокойство. Объясните ребенку, что совершенно нормально нервничать и волноваться из-за перемен, связанных с возвращением в школу», — приводит слова психолога издание «Ридус». Уайтсайд советует, в первую очередь, самим родителям оставаться спокойными и терпеливыми. Также необходимо заранее наладить распорядок дня ребенка. Когда дети хорошо спят, едят, занимаются физической активностью и мало времени проводят перед экраном, они чувствуют себя гораздо лучше. В некоторых случаях психолог рекомендует родителям вместе с детьми составить план возвращения в школу, а также вместе сделать что-то для подготовки к новому учебному году. Ранее российские психологи раскрыли секрет правильного воспитания детей. По их мнению, серьезнейшей проблемой нынешних родителей является гиперопека. Чрезмерное внимание часто приводит к тому, что дети вырастают инфантильными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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