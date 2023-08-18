18 августа 2023

В Курганской области школа разваливается после трехлетнего капитального ремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, стройматериалы, помещение, ремонт, окно, школа 40, строительство
Окончание ремонта школы запланировано на 31 августа 2023 года Фото:

Ученики школы №2 в городе Макушино Курганской области могут не попасть на занятия из-за некачественного ремонта. На благоустройство учебного заведения, длившееся три года, потратили 88 миллионов рублей, но оно «развалилось на глазах», сообщает telegram-канал Readovka.

«Здание абсолютно непригодно к эксплуатации. Подрядчик, который получил за капремонт от 88 миллионов рублей, „сдал работу“ так, что сейчас школа буквально сыпется на глазах. Школа находится на ремонте уже три года, а завершение работ планируется к 31 августа», — сообщается в telegram-канале.

По словам родителей учеников, школьная мастерская полностью покрыта плесенью, в кабинете присутствует зловонный едкий запах. С потолка на школьников падает земля, на полу не держится плитка, а коридоры «постоянно топит вода». Также, как пишет канал, территория школы не облагорожена, поэтому ученикам приходится возвращаться домой по темным улицам и без тротуаров.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу департамента образования Курганской области и администрацию Макушинского муниципального округа, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.

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Ученики школы №2 в городе Макушино Курганской области могут не попасть на занятия из-за некачественного ремонта. На благоустройство учебного заведения, длившееся три года, потратили 88 миллионов рублей, но оно «развалилось на глазах», сообщает telegram-канал Readovka. «Здание абсолютно непригодно к эксплуатации. Подрядчик, который получил за капремонт от 88 миллионов рублей, „сдал работу“ так, что сейчас школа буквально сыпется на глазах. Школа находится на ремонте уже три года, а завершение работ планируется к 31 августа», — сообщается в telegram-канале. По словам родителей учеников, школьная мастерская полностью покрыта плесенью, в кабинете присутствует зловонный едкий запах. С потолка на школьников падает земля, на полу не держится плитка, а коридоры «постоянно топит вода». Также, как пишет канал, территория школы не облагорожена, поэтому ученикам приходится возвращаться домой по темным улицам и без тротуаров. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу департамента образования Курганской области и администрацию Макушинского муниципального округа, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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