В Курганской области школа разваливается после трехлетнего капитального ремонта

19 августа 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Окончание ремонта школы запланировано на 31 августа 2023 года Фото: Московец Илья © URA.RU Ученики школы №2 в городе Макушино Курганской области могут не попасть на занятия из-за некачественного ремонта. На благоустройство учебного заведения, длившееся три года, потратили 88 миллионов рублей, но оно «развалилось на глазах», сообщает telegram-канал Readovka. «Здание абсолютно непригодно к эксплуатации. Подрядчик, который получил за капремонт от 88 миллионов рублей, „сдал работу“ так, что сейчас школа буквально сыпется на глазах. Школа находится на ремонте уже три года, а завершение работ планируется к 31 августа», — сообщается в telegram-канале. По словам родителей учеников, школьная мастерская полностью покрыта плесенью, в кабинете присутствует зловонный едкий запах. С потолка на школьников падает земля, на полу не держится плитка, а коридоры «постоянно топит вода». Также, как пишет канал, территория школы не облагорожена, поэтому ученикам приходится возвращаться домой по темным улицам и без тротуаров. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу департамента образования Курганской области и администрацию Макушинского муниципального округа, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.

Ученики школы №2 в городе Макушино Курганской области могут не попасть на занятия из-за некачественного ремонта. На благоустройство учебного заведения, длившееся три года, потратили 88 миллионов рублей, но оно «развалилось на глазах», сообщает telegram-канал Readovka. «Здание абсолютно непригодно к эксплуатации. Подрядчик, который получил за капремонт от 88 миллионов рублей, „сдал работу“ так, что сейчас школа буквально сыпется на глазах. Школа находится на ремонте уже три года, а завершение работ планируется к 31 августа», — сообщается в telegram-канале. По словам родителей учеников, школьная мастерская полностью покрыта плесенью, в кабинете присутствует зловонный едкий запах. С потолка на школьников падает земля, на полу не держится плитка, а коридоры «постоянно топит вода». Также, как пишет канал, территория школы не облагорожена, поэтому ученикам приходится возвращаться домой по темным улицам и без тротуаров. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу департамента образования Курганской области и администрацию Макушинского муниципального округа, чтобы уточнить информацию. После получения ответа новость будет дополнена.