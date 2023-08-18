На юбилее Екатеринбурга выступили Клава Кока и Niletto. Фото, видео

На юбилее Екатеринбурга выступили Клава Кока и Niletto. Фото, видео

19 августа 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Певец Niletto выступил на сцене возле КРК «Уралец» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие В Екатеринбурге на сцене RCC Fest возле КРК «Уралец» в честь 300-летия города исполнили свои хиты артисты Клава Кока и Niletto. За их выступлением наблюдали тысячи горожан. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «На фестивале RCC Fest, посвященном юбилею Екатеринбурга, Клава Кока и Niletto порадовали горожан хитами: „Покинула чат“, „Краш“, „Любимка“, „Ты такая красивая“ и другими. Между звездными артистами прошел баттл песнями, в котором, по мнению слушателей, одержала победу Клава Кока», — передает корреспондент агентства. Также на сцене выступили местные исполнители и танцевальные коллективы. Концерт посетили тысячи екатеринбуржцев. В этот же день в городе прошли чемпионат России по BMX, турнир по силовому экстриму «Богатырские игры России» и мастер-классы по танцам. RCC Fest проходит с 17 по 19 августа. За первые два дня фестиваля на мероприятие пришли порядка 20 тысяч горожан, которые увидели турниры по профессиональному боксу и кикбоксингу. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на сцене RCC Fest возле КРК «Уралец» в честь 300-летия города исполнили свои хиты артисты Клава Кока и Niletto. За их выступлением наблюдали тысячи горожан. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «На фестивале RCC Fest, посвященном юбилею Екатеринбурга, Клава Кока и Niletto порадовали горожан хитами: „Покинула чат“, „Краш“, „Любимка“, „Ты такая красивая“ и другими. Между звездными артистами прошел баттл песнями, в котором, по мнению слушателей, одержала победу Клава Кока», — передает корреспондент агентства. Также на сцене выступили местные исполнители и танцевальные коллективы. Концерт посетили тысячи екатеринбуржцев. В этот же день в городе прошли чемпионат России по BMX, турнир по силовому экстриму «Богатырские игры России» и мастер-классы по танцам. RCC Fest проходит с 17 по 19 августа. За первые два дня фестиваля на мероприятие пришли порядка 20 тысяч горожан, которые увидели турниры по профессиональному боксу и кикбоксингу.