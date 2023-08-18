18 августа 2023

На юбилее Екатеринбурга выступили Клава Кока и Niletto. Фото, видео

На юбилее Екатеринбурга выступили Клава Кока и Niletto. Фото, видео
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург
Певец Niletto выступил на сцене возле КРК «Уралец» Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

В Екатеринбурге на сцене RCC Fest возле КРК «Уралец» в честь 300-летия города исполнили свои хиты артисты Клава Кока и Niletto. За их выступлением наблюдали тысячи горожан. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«На фестивале RCC Fest, посвященном юбилею Екатеринбурга, Клава Кока и Niletto порадовали горожан хитами: „Покинула чат“, „Краш“, „Любимка“, „Ты такая красивая“ и другими. Между звездными артистами прошел баттл песнями, в котором, по мнению слушателей, одержала победу Клава Кока», — передает корреспондент агентства. Также на сцене выступили местные исполнители и танцевальные коллективы.

Концерт посетили тысячи екатеринбуржцев. В этот же день в городе прошли чемпионат России по BMX, турнир по силовому экстриму «Богатырские игры России» и мастер-классы по танцам.

RCC Fest проходит с 17 по 19 августа. За первые два дня фестиваля на мероприятие пришли порядка 20 тысяч горожан, которые увидели турниры по профессиональному боксу и кикбоксингу.

День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:
День города - 300-летие Екатеринбурга. Екатеринбург
Фото:

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В Екатеринбурге на сцене RCC Fest возле КРК «Уралец» в честь 300-летия города исполнили свои хиты артисты Клава Кока и Niletto. За их выступлением наблюдали тысячи горожан. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «На фестивале RCC Fest, посвященном юбилею Екатеринбурга, Клава Кока и Niletto порадовали горожан хитами: „Покинула чат“, „Краш“, „Любимка“, „Ты такая красивая“ и другими. Между звездными артистами прошел баттл песнями, в котором, по мнению слушателей, одержала победу Клава Кока», — передает корреспондент агентства. Также на сцене выступили местные исполнители и танцевальные коллективы. Концерт посетили тысячи екатеринбуржцев. В этот же день в городе прошли чемпионат России по BMX, турнир по силовому экстриму «Богатырские игры России» и мастер-классы по танцам. RCC Fest проходит с 17 по 19 августа. За первые два дня фестиваля на мероприятие пришли порядка 20 тысяч горожан, которые увидели турниры по профессиональному боксу и кикбоксингу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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