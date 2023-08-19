В Екатеринбурге запустили праздничный салют в честь 300-летия города. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
Раньше всего праздничный фейерверк для екатеринбуржцев запустили возле торгово-развлекательного центра VEER MALL, сообщил собеседник агентства. Там завершение праздничных мероприятий началось в 22 часа, на салют пришли тысячи горожан.
Чуть позже праздничный фейерверк запустили над акваторией городского пруда и в преображенском парке в Академическом районе города. URA.RU собрало фото и видео с салютом сразу с нескольких площадок Екатеринбурга.
Изначально главный салют на 300-летие Екатеринбурга должен был начаться в 22:50, позднее его перенесли на 23:15. Однако в итоге праздничный фейерверк начался в 23:56.
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