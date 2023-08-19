19 августа 2023
18 августа 2023

В Екатеринбурге запустили праздничный салют на 300-летие. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге запустили главный салют на День города
В Екатеринбурге запустили главный салют на День города Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

В Екатеринбурге запустили праздничный салют в честь 300-летия города. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

Раньше всего праздничный фейерверк для екатеринбуржцев запустили возле торгово-развлекательного центра VEER MALL, сообщил собеседник агентства. Там завершение праздничных мероприятий началось в 22 часа, на салют пришли тысячи горожан.

Чуть позже праздничный фейерверк запустили над акваторией городского пруда и в преображенском парке в Академическом районе города. URA.RU собрало фото и видео с салютом сразу с нескольких площадок Екатеринбурга.

Изначально главный салют на 300-летие Екатеринбурга должен был начаться в 22:50, позднее его перенесли на 23:15. Однако в итоге праздничный фейерверк начался в 23:56.

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В Екатеринбурге запустили праздничный салют в честь 300-летия города. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. Раньше всего праздничный фейерверк для екатеринбуржцев запустили возле торгово-развлекательного центра VEER MALL, сообщил собеседник агентства. Там завершение праздничных мероприятий началось в 22 часа, на салют пришли тысячи горожан. Чуть позже праздничный фейерверк запустили над акваторией городского пруда и в преображенском парке в Академическом районе города. URA.RU собрало фото и видео с салютом сразу с нескольких площадок Екатеринбурга. Изначально главный салют на 300-летие Екатеринбурга должен был начаться в 22:50, позднее его перенесли на 23:15. Однако в итоге праздничный фейерверк начался в 23:56.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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