Пермские силовики займутся расследованием ДТП со школьным автобусом

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием школьного автобуса на трассе в Пермском крае. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.
«Водитель школьного автобуса <…> не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате <…> пострадало 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. В Соликамске возбуждено уголовное дело по факту ДТП», — указано в ведомственном telegram-канале.
Инцидент произошел 19 августа на автодороге Соликамск — Красновишерск. Ранее URA.RU писало, что в автобусе находилась группа детей в возрасте от 14 до 17 лет. В результате происшествия ПАЗ съехал с трассы и врезался в дерево.
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