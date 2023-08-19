Пермские силовики займутся расследованием ДТП со школьным автобусом

20 августа 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по факту ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием школьного автобуса на трассе в Пермском крае. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. «Водитель школьного автобуса <…> не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате <…> пострадало 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. В Соликамске возбуждено уголовное дело по факту ДТП», — указано в ведомственном telegram-канале. Инцидент произошел 19 августа на автодороге Соликамск — Красновишерск. Ранее URA.RU писало, что в автобусе находилась группа детей в возрасте от 14 до 17 лет. В результате происшествия ПАЗ съехал с трассы и врезался в дерево.

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием школьного автобуса на трассе в Пермском крае. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. «Водитель школьного автобуса <…> не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате <…> пострадало 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. В Соликамске возбуждено уголовное дело по факту ДТП», — указано в ведомственном telegram-канале. Инцидент произошел 19 августа на автодороге Соликамск — Красновишерск. Ранее URA.RU писало, что в автобусе находилась группа детей в возрасте от 14 до 17 лет. В результате происшествия ПАЗ съехал с трассы и врезался в дерево.