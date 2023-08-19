19 августа 2023
18 августа 2023

Пермские силовики займутся расследованием ДТП со школьным автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В СУ СКР по региону возбудили уголовное дело по факту ДТП Фото:

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием школьного автобуса на трассе в Пермском крае. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Водитель школьного автобуса <…> не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате <…> пострадало 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. В Соликамске возбуждено уголовное дело по факту ДТП», — указано в ведомственном telegram-канале.

Инцидент произошел 19 августа на автодороге Соликамск — Красновишерск. Ранее URA.RU писало, что в автобусе находилась группа детей в возрасте от 14 до 17 лет. В результате происшествия ПАЗ съехал с трассы и врезался в дерево.

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Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с участием школьного автобуса на трассе в Пермском крае. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. «Водитель школьного автобуса <…> не справился с управлением и допустил съезд с дороги. В результате <…> пострадало 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. В Соликамске возбуждено уголовное дело по факту ДТП», — указано в ведомственном telegram-канале. Инцидент произошел 19 августа на автодороге Соликамск — Красновишерск. Ранее URA.RU писало, что в автобусе находилась группа детей в возрасте от 14 до 17 лет. В результате происшествия ПАЗ съехал с трассы и врезался в дерево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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