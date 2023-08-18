В Пермском крае девять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

Четверо из девяти пострадавших детей были госпитализированы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девятерым детям потребовалась медицинская помощь после ДТП с участием пассажирского автобуса. ПАЗ слетел в кювет и врезался в дерево на трассе Соликамск-Красновишерск в Пермском крае.

«Всего в автобусе находилось 20 человек, из них 15 — несовершеннолетних. Травмы получили девять человек, из них четверо госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», — передает telegram-канал «Полиция Прикамья».

Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением. В автобусе находилась группа детей в возрасте от 14 до 17 лет. Причины автоаварии устанавливаются.