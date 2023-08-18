18 августа 2023

В Пермском крае девять детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, поликлиника, медики, медицина, больница, машина скорой помощи, скорая помошь
Четверо из девяти пострадавших детей были госпитализированы Фото:

Девятерым детям потребовалась медицинская помощь после ДТП с участием пассажирского автобуса. ПАЗ слетел в кювет и врезался в дерево на трассе Соликамск-Красновишерск в Пермском крае.

«Всего в автобусе находилось 20 человек, из них 15 — несовершеннолетних. Травмы получили девять человек, из них четверо госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», — передает telegram-канал «Полиция Прикамья».

Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением. В автобусе находилась группа детей в возрасте от 14 до 17 лет. Причины автоаварии устанавливаются.

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Девятерым детям потребовалась медицинская помощь после ДТП с участием пассажирского автобуса. ПАЗ слетел в кювет и врезался в дерево на трассе Соликамск-Красновишерск в Пермском крае. «Всего в автобусе находилось 20 человек, из них 15 — несовершеннолетних. Травмы получили девять человек, из них четверо госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение», — передает telegram-канал «Полиция Прикамья». Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением. В автобусе находилась группа детей в возрасте от 14 до 17 лет. Причины автоаварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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