19 августа 2023
18 августа 2023

На День города в Екатеринбурге вышли 1,2 миллиона человек

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Парк-рок в парке Маяковского. Екатеринбург
Суммарно на 300-летие Екатеринбурга было 1,2 миллиона человек Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург празднует 300-летие

Около 1,2 миллиона человек приняло участие в праздновании 300-летия Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«Сегодня Екатеринбург бьет рекорды не только по количеству концертных площадок, но и по количеству жителей и гостей города, которые сегодняшний день провели на улице. 1,2 миллиона человек приняли участие в праздновании Дня города на всех площадках Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Данные были посчитаны после гранд-спектакля на главной сцене 300-летия в Историческом сквере. После салюта обещали уточнить данные о количестве посетителей.

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Около 1,2 миллиона человек приняло участие в праздновании 300-летия Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. «Сегодня Екатеринбург бьет рекорды не только по количеству концертных площадок, но и по количеству жителей и гостей города, которые сегодняшний день провели на улице. 1,2 миллиона человек приняли участие в праздновании Дня города на всех площадках Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины. Данные были посчитаны после гранд-спектакля на главной сцене 300-летия в Историческом сквере. После салюта обещали уточнить данные о количестве посетителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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