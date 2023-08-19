На День города в Екатеринбурге вышли 1,2 миллиона человек

Около 1,2 миллиона человек приняло участие в праздновании 300-летия Екатеринбурга. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
«Сегодня Екатеринбург бьет рекорды не только по количеству концертных площадок, но и по количеству жителей и гостей города, которые сегодняшний день провели на улице. 1,2 миллиона человек приняли участие в праздновании Дня города на всех площадках Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
Данные были посчитаны после гранд-спектакля на главной сцене 300-летия в Историческом сквере. После салюта обещали уточнить данные о количестве посетителей.
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