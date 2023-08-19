Орбан заявил о намерении венгерских компаний расширять работу в РФ

20 августа 2023 в 04:27 Размер текста - 17 +

Орбан отметил, что санкции не помеха для экономических связей с РФ Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Предприниматели из Венгрии заинтересованы в укреплении и расширении экономических связей с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Несмотря на санкции со стороны ЕС, в Будапеште ищут возможности расширять экономические связи с Россией. Венгерских предпринимателей интересует в первую очередь сотрудничество в сфере сельского хозяйства», — передает слова Орбана MK.RU. Он добавил, что вузы Венгрии по-прежнему готовы принимать российских студентов, которые приезжают по программе Stipendium Hungaricum. Правительство принимающей стороны оплачивает все расходы на образование и проживание. Ранее Орбан сообщил, что не допустит войны с РФ. Такое заявление было сделано в ответ на высказывание представителя оппозиции мэра Будапешта Гергея Карачоня о том, что Венгрия якобы находится в состоянии войны с Россией.

Предприниматели из Венгрии заинтересованы в укреплении и расширении экономических связей с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Несмотря на санкции со стороны ЕС, в Будапеште ищут возможности расширять экономические связи с Россией. Венгерских предпринимателей интересует в первую очередь сотрудничество в сфере сельского хозяйства», — передает слова Орбана MK.RU. Он добавил, что вузы Венгрии по-прежнему готовы принимать российских студентов, которые приезжают по программе Stipendium Hungaricum. Правительство принимающей стороны оплачивает все расходы на образование и проживание. Ранее Орбан сообщил, что не допустит войны с РФ. Такое заявление было сделано в ответ на высказывание представителя оппозиции мэра Будапешта Гергея Карачоня о том, что Венгрия якобы находится в состоянии войны с Россией.