Премьер Венгрии Орбан дал обещание по поводу войны с Россией

Орбан: Венгрия не будет воевать с Россией

02 июня 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Венгрия не будет вступать в войну с Россией, заявил Виктор Орбан Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Венгрия не станет вступать с Россией в войну. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. «Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи [о войне Венгрии с Россией], то он просто не в своем уме. Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать [с Россией]», — заявил Виктор Орбан во время утренней программы радиостанции Kossuth . Во время эфира журналисты попросили Орбана прокомментировать высказывание представителя оппозиции, мэра Будапешта Гергея Карачоня. Он заявил, что Венгрия якобы находится в состоянии войны с Россией. В мае Орбан отметил, что мир на Украине установится после победы бывшего президента США Дональда Трампа на выборах. По словам премьера Венгрии, нынешняя политика Запада втягивает мир в войну. Комментируя ситуацию на Украине, Орбан отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять в три раза больше солдат, чем Россия. По его словам, это связано с тем, что атакующая сторона несет больше потерь, чем та, которая принимает удар, передает агентство Nation News.

Венгрия не станет вступать с Россией в войну. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. «Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи [о войне Венгрии с Россией], то он просто не в своем уме. Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать [с Россией]», — заявил Виктор Орбан во время утренней программы радиостанции Kossuth. Во время эфира журналисты попросили Орбана прокомментировать высказывание представителя оппозиции, мэра Будапешта Гергея Карачоня. Он заявил, что Венгрия якобы находится в состоянии войны с Россией. В мае Орбан отметил, что мир на Украине установится после победы бывшего президента США Дональда Трампа на выборах. По словам премьера Венгрии, нынешняя политика Запада втягивает мир в войну. Комментируя ситуацию на Украине, Орбан отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять в три раза больше солдат, чем Россия. По его словам, это связано с тем, что атакующая сторона несет больше потерь, чем та, которая принимает удар, передает агентство Nation News.