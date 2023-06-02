Премьер Венгрии Орбан дал обещание по поводу войны с Россией

Венгрия не станет вступать с Россией в войну. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи [о войне Венгрии с Россией], то он просто не в своем уме. Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать [с Россией]», — заявил Виктор Орбан во время утренней программы радиостанции
Во время эфира журналисты попросили Орбана прокомментировать высказывание представителя оппозиции, мэра Будапешта Гергея Карачоня. Он заявил, что Венгрия якобы находится в состоянии войны с Россией.
В мае Орбан отметил, что мир на Украине установится после победы бывшего президента США Дональда Трампа на выборах. По словам премьера Венгрии, нынешняя политика Запада втягивает мир в войну.
Комментируя ситуацию на Украине, Орбан отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять в три раза больше солдат, чем Россия. По его словам, это связано с тем, что атакующая сторона несет больше потерь, чем та, которая принимает удар, передает агентство Nation News.
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