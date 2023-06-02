Премьер Венгрии Орбан дал обещание по поводу войны с Россией

Орбан: Венгрия не будет воевать с Россией
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Венгрия не будет вступать в войну с Россией, заявил Виктор Орбан Фото:

Венгрия не станет вступать с Россией в войну. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи [о войне Венгрии с Россией], то он просто не в своем уме. Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать [с Россией]», — заявил Виктор Орбан во время утренней программы радиостанции Kossuth.

Во время эфира журналисты попросили Орбана прокомментировать высказывание представителя оппозиции, мэра Будапешта Гергея Карачоня. Он заявил, что Венгрия якобы находится в состоянии войны с Россией.

В мае Орбан отметил, что мир на Украине установится после победы бывшего президента США Дональда Трампа на выборах. По словам премьера Венгрии, нынешняя политика Запада втягивает мир в войну.

Комментируя ситуацию на Украине, Орбан отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять в три раза больше солдат, чем Россия. По его словам, это связано с тем, что атакующая сторона несет больше потерь, чем та, которая принимает удар, передает агентство Nation News.

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Венгрия не станет вступать с Россией в войну. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. «Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи [о войне Венгрии с Россией], то он просто не в своем уме. Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать [с Россией]», — заявил Виктор Орбан во время утренней программы радиостанции Kossuth. Во время эфира журналисты попросили Орбана прокомментировать высказывание представителя оппозиции, мэра Будапешта Гергея Карачоня. Он заявил, что Венгрия якобы находится в состоянии войны с Россией. В мае Орбан отметил, что мир на Украине установится после победы бывшего президента США Дональда Трампа на выборах. По словам премьера Венгрии, нынешняя политика Запада втягивает мир в войну. Комментируя ситуацию на Украине, Орбан отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять в три раза больше солдат, чем Россия. По его словам, это связано с тем, что атакующая сторона несет больше потерь, чем та, которая принимает удар, передает агентство Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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