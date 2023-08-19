19 августа 2023

Екатеринбуржец распылил перцовый баллончик в мужчину ради лучшего вида на салют. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация туристического маршрута от Свердловской киностудии. Екатеринбург, дом севастьянова, зонт
Конфликт произошел возле Дома Севастьянова Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

Житель Екатеринбурга распылил перцовый баллончик в лицо мужчине перед салютом на День города. Конфликт произошел из-за места, где открывался лучший вид на праздничный фейерверк, сообщили в Telegram.

«Такая атмосфера сегодня была на Плотинке. Люди дрались за хорошее место для просмотра салюта», — сообщил очевидец в telegram-канале «Екатское чтиво». На кадрах видно, что неизвестный распылил перцовый баллончик, а еще один мужчина избивал потерпевшего метлой.

Конфликт произошел возле Дома Севастьянова. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Екатеринбург 19 августа отмечал 300-летие. URA.RU подготовило специальный материал о главных событиях за день, которые вы могли пропустить.

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Житель Екатеринбурга распылил перцовый баллончик в лицо мужчине перед салютом на День города. Конфликт произошел из-за места, где открывался лучший вид на праздничный фейерверк, сообщили в Telegram. «Такая атмосфера сегодня была на Плотинке. Люди дрались за хорошее место для просмотра салюта», — сообщил очевидец в telegram-канале «Екатское чтиво». На кадрах видно, что неизвестный распылил перцовый баллончик, а еще один мужчина избивал потерпевшего метлой. Конфликт произошел возле Дома Севастьянова. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил. Екатеринбург 19 августа отмечал 300-летие. URA.RU подготовило специальный материал о главных событиях за день, которые вы могли пропустить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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