Конфликт произошел возле Дома Севастьянова Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие

Житель Екатеринбурга распылил перцовый баллончик в лицо мужчине перед салютом на День города. Конфликт произошел из-за места, где открывался лучший вид на праздничный фейерверк, сообщили в Telegram.

«Такая атмосфера сегодня была на Плотинке. Люди дрались за хорошее место для просмотра салюта», — сообщил очевидец в telegram-канале «Екатское чтиво». На кадрах видно, что неизвестный распылил перцовый баллончик, а еще один мужчина избивал потерпевшего метлой.

Конфликт произошел возле Дома Севастьянова. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

Екатеринбург 19 августа отмечал 300-летие. URA.RU подготовило специальный материал о главных событиях за день, которые вы могли пропустить.