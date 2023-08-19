Жители Тюменской области стали чаще ходить в кино. Скрин

20 августа 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Более 314 тысяч тюменцев посмотрели фильмы в кинотеатрах этим летом Фото: Марина Молдавская © URA.RU Кинотеатры Тюменской области этим летом посетили более 314 тысяч человек, что почти на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «За период с 1 июня по 20 августа кинотеатры Тюменской области посетили 314 251 человек. Сборы составили более 76 млн рублей. За тот же период 2022 года на сеансы в кино пришли 218 447 человек. Кинотеатры собрали почти 48 млн рублей», — сообщается на портале ЕАИС. Статистика посещений кинотеатров Тюменской области в период с 1 июня по 20 августа 2022 Скрин: сайт ЕАИС, https://ekinobilet.fond-kino.ru/ Статистика посещений кинотеатров Тюменской области в период с 1 июня по 20 августа 2023 Скрин: сайт ЕАИС, https://ekinobilet.fond-kino.ru/

Кинотеатры Тюменской области этим летом посетили более 314 тысяч человек, что почти на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «За период с 1 июня по 20 августа кинотеатры Тюменской области посетили 314 251 человек. Сборы составили более 76 млн рублей. За тот же период 2022 года на сеансы в кино пришли 218 447 человек. Кинотеатры собрали почти 48 млн рублей», — сообщается на портале ЕАИС.