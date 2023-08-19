19 августа 2023
18 августа 2023

Жители Тюменской области стали чаще ходить в кино. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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"Кино вслепую" Пассаж "Ушатава", зрительный зал, кино
Более 314 тысяч тюменцев посмотрели фильмы в кинотеатрах этим летом Фото:

Кинотеатры Тюменской области этим летом посетили более 314 тысяч человек, что почти на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

«За период с 1 июня по 20 августа кинотеатры Тюменской области посетили 314 251 человек. Сборы составили более 76 млн рублей. За тот же период 2022 года на сеансы в кино пришли 218 447 человек. Кинотеатры собрали почти 48 млн рублей», — сообщается на портале ЕАИС.

Статистика посещений кинотеатров Тюменской области в период с 1 июня по 20 августа 2022
Статистика посещений кинотеатров Тюменской области в период с 1 июня по 20 августа 2022
Статистика посещений кинотеатров Тюменской области в период с 1 июня по 20 августа 2023
Статистика посещений кинотеатров Тюменской области в период с 1 июня по 20 августа 2023

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Кинотеатры Тюменской области этим летом посетили более 314 тысяч человек, что почти на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «За период с 1 июня по 20 августа кинотеатры Тюменской области посетили 314 251 человек. Сборы составили более 76 млн рублей. За тот же период 2022 года на сеансы в кино пришли 218 447 человек. Кинотеатры собрали почти 48 млн рублей», — сообщается на портале ЕАИС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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