Более 314 тысяч тюменцев посмотрели фильмы в кинотеатрах этим летом
Кинотеатры Тюменской области этим летом посетили более 314 тысяч человек, что почти на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).
«За период с 1 июня по 20 августа кинотеатры Тюменской области посетили 314 251 человек. Сборы составили более 76 млн рублей. За тот же период 2022 года на сеансы в кино пришли 218 447 человек. Кинотеатры собрали почти 48 млн рублей», — сообщается на портале ЕАИС.
Статистика посещений кинотеатров Тюменской области в период с 1 июня по 20 августа 2022
Статистика посещений кинотеатров Тюменской области в период с 1 июня по 20 августа 2023
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