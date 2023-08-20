Старовойт раскрыл последствия атаки ВСУ на вокзал в Курске. Фото

Старовойт: устранены последствия атаки ВСУ на вокзал в Курске
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, старовойт роман
Роман Старовойт сообщил, что 50 человек были быстро эвакуированы с вокзала Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Основные последствия удара украинского беспилотника по вокзалу в Курске устранены. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в момент атаки на вокзале находились 50 человек.

«В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что в момент взрыва на вокзале было 50 человек, их быстро эвакуировали.

Губернатор подчеркнул, что из-за удара пострадала крыша, фасад и первая платформа вокзала. Пять человек пострадали, по словам Старовойта. Двое граждан отказались от помощи медиков, еще трое жителей обратились в больницу.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ атаковали вокзал в Курске. Он отметил, что из-за взрыва начался пожар.

Последствия разрушения удара беспилотника ВСУ на вокзале Курска
Последствия разрушения удара беспилотника ВСУ на вокзале Курска
Фото:
Последствия разрушения удара беспилотника ВСУ на вокзале Курска
Последствия разрушения удара беспилотника ВСУ на вокзале Курска
Фото:

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Основные последствия удара украинского беспилотника по вокзалу в Курске устранены. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в момент атаки на вокзале находились 50 человек. «В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что в момент взрыва на вокзале было 50 человек, их быстро эвакуировали. Губернатор подчеркнул, что из-за удара пострадала крыша, фасад и первая платформа вокзала. Пять человек пострадали, по словам Старовойта. Двое граждан отказались от помощи медиков, еще трое жителей обратились в больницу. Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ атаковали вокзал в Курске. Он отметил, что из-за взрыва начался пожар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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