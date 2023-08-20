Старовойт: устранены последствия атаки ВСУ на вокзал в Курске

Роман Старовойт сообщил, что 50 человек были быстро эвакуированы с вокзала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Основные последствия удара украинского беспилотника по вокзалу в Курске устранены. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в момент атаки на вокзале находились 50 человек.

«В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра», — заявил Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что в момент взрыва на вокзале было 50 человек, их быстро эвакуировали.

Губернатор подчеркнул, что из-за удара пострадала крыша, фасад и первая платформа вокзала. Пять человек пострадали, по словам Старовойта. Двое граждан отказались от помощи медиков, еще трое жителей обратились в больницу.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ атаковали вокзал в Курске. Он отметил, что из-за взрыва начался пожар.

Последствия разрушения удара беспилотника ВСУ на вокзале Курска Фото: telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта