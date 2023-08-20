Беспилотник ВСУ повредил электроподстанцию в Курской области

В экстренных службах сообщили, что никто не пострадал из-за сброса с дрона ВСУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Электрическая подстанция повредилась в городе Суджа Курской области после трех сбросов с украинских БПЛА. Об этом сообщили в экстренных службах. По данным ведомства, без электричества остались 5680 жителей.

«Курская область, город Суджа — в результате трех сбросов БПЛА на подстанцию „Суджа — 8 марта“ произошло отключение от электроснабжения 31 населенного пункта», — заявили в ведомстве, передает РИА Новости. В спецслужбе отметили, что 1890 домов, 5680 жителей в Кореневском районе остались электричества, пострадавших нет.