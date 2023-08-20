Беспилотник ВСУ повредил электроподстанцию в Курской области

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В экстренных службах сообщили, что никто не пострадал из-за сброса с дрона ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Электрическая подстанция повредилась в городе Суджа Курской области после трех сбросов с украинских БПЛА. Об этом сообщили в экстренных службах. По данным ведомства, без электричества остались 5680 жителей.

«Курская область, город Суджа — в результате трех сбросов БПЛА на подстанцию „Суджа — 8 марта“ произошло отключение от электроснабжения 31 населенного пункта», — заявили в ведомстве, передает РИА Новости. В спецслужбе отметили, что 1890 домов, 5680 жителей в Кореневском районе остались электричества, пострадавших нет.

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Электрическая подстанция повредилась в городе Суджа Курской области после трех сбросов с украинских БПЛА. Об этом сообщили в экстренных службах. По данным ведомства, без электричества остались 5680 жителей. «Курская область, город Суджа — в результате трех сбросов БПЛА на подстанцию „Суджа — 8 марта“ произошло отключение от электроснабжения 31 населенного пункта», — заявили в ведомстве, передает РИА Новости. В спецслужбе отметили, что 1890 домов, 5680 жителей в Кореневском районе остались электричества, пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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