МИД РФ осудило удар ВСУ по вокзалу в Курске

20 августа 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

МИД РФ осудило удары ВСУ по Курску и назвало их действия терактом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине МИД РФ осудило удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожному вокзалу в Курске. В министерстве атаку назвали терактом. «Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима», — сообщает МИД РФ на своем официальном сайте. В дипведомстве подчеркнули, что своими действиями Украина нанесла удар по памяти героев Великой Отечественной войны, так как вокзал представляет собой памятник героям Курской битвы. Вокзал был атакован ночью 20 августа. Удар был нанесен при помощи украинского беспилотника. Губернатор Курской области Роман Старовойт на момент происшествия сообщал о пяти пострадавших.

МИД РФ осудило удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожному вокзалу в Курске. В министерстве атаку назвали терактом. «Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима», — сообщает МИД РФ на своем официальном сайте. В дипведомстве подчеркнули, что своими действиями Украина нанесла удар по памяти героев Великой Отечественной войны, так как вокзал представляет собой памятник героям Курской битвы. Вокзал был атакован ночью 20 августа. Удар был нанесен при помощи украинского беспилотника. Губернатор Курской области Роман Старовойт на момент происшествия сообщал о пяти пострадавших.