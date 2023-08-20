МИД РФ осудило удар ВСУ по вокзалу в Курске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД РФ осудило удары ВСУ по Курску и назвало их действия терактом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

МИД РФ осудило удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожному вокзалу в Курске. В министерстве атаку назвали терактом.

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима», — сообщает МИД РФ на своем официальном сайте. В дипведомстве подчеркнули, что своими действиями Украина нанесла удар по памяти героев Великой Отечественной войны, так как вокзал представляет собой памятник героям Курской битвы.

Вокзал был атакован ночью 20 августа. Удар был нанесен при помощи украинского беспилотника. Губернатор Курской области Роман Старовойт на момент происшествия сообщал о пяти пострадавших.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МИД РФ осудило удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по железнодорожному вокзалу в Курске. В министерстве атаку назвали терактом. «Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима», — сообщает МИД РФ на своем официальном сайте. В дипведомстве подчеркнули, что своими действиями Украина нанесла удар по памяти героев Великой Отечественной войны, так как вокзал представляет собой памятник героям Курской битвы. Вокзал был атакован ночью 20 августа. Удар был нанесен при помощи украинского беспилотника. Губернатор Курской области Роман Старовойт на момент происшествия сообщал о пяти пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...