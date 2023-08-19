19 августа 2023

Вице-премьер РФ выставил Куйвашеву оценку

Вице-премьер РФ Чернышенко высоко отозвался об организации и подготовке МФУС
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Чернышенко на Форуме будущих технологий. Москва, чернышенко дмитрий
Дмитрий Чернышенко прилетел на открытие МФУС Фото:
новость из сюжета
Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил подготовку Екатеринбурга к Международному фестивалю университетского спорта (МФУС) — аналогу отмененной Универсиады. Об этом вице-премьер заявил на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

Чернышенко прилетел в Екатеринбург днем 12 августа. В компании губернатора Евгения Куйвашева он осмотрел несколько объектов.

«То, что мы сегодня видели, обходя университетский кампус, общежития, заслушивая доклады лидеров функциональных направлений регионального штаба, вселяет уверенность что здесь на очень высоком уровне региональными властями и оргкомитетом была проведена подготовка», — похвалил Чернышенко. Куйвашев, в свою очередь, поблагодарил федеральные власти за поддержку при реализации большого проекта.

Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Программа включает в себя 14 видов спорта — бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Официальное открытие состоится 20 августа.

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Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил подготовку Екатеринбурга к Международному фестивалю университетского спорта (МФУС) — аналогу отмененной Универсиады. Об этом вице-премьер заявил на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. Чернышенко прилетел в Екатеринбург днем 12 августа. В компании губернатора Евгения Куйвашева он осмотрел несколько объектов. «То, что мы сегодня видели, обходя университетский кампус, общежития, заслушивая доклады лидеров функциональных направлений регионального штаба, вселяет уверенность что здесь на очень высоком уровне региональными властями и оргкомитетом была проведена подготовка», — похвалил Чернышенко. Куйвашев, в свою очередь, поблагодарил федеральные власти за поддержку при реализации большого проекта. Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Программа включает в себя 14 видов спорта — бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Официальное открытие состоится 20 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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