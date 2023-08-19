Вице-премьер РФ выставил Куйвашеву оценку

Вице-премьер РФ Чернышенко высоко отозвался об организации и подготовке МФУС

20 августа 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Чернышенко прилетел на открытие МФУС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил подготовку Екатеринбурга к Международному фестивалю университетского спорта (МФУС) — аналогу отмененной Универсиады. Об этом вице-премьер заявил на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. Чернышенко прилетел в Екатеринбург днем 12 августа. В компании губернатора Евгения Куйвашева он осмотрел несколько объектов. «То, что мы сегодня видели, обходя университетский кампус, общежития, заслушивая доклады лидеров функциональных направлений регионального штаба, вселяет уверенность что здесь на очень высоком уровне региональными властями и оргкомитетом была проведена подготовка», — похвалил Чернышенко. Куйвашев, в свою очередь, поблагодарил федеральные власти за поддержку при реализации большого проекта. Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Программа включает в себя 14 видов спорта — бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Официальное открытие состоится 20 августа.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высоко оценил подготовку Екатеринбурга к Международному фестивалю университетского спорта (МФУС) — аналогу отмененной Универсиады. Об этом вице-премьер заявил на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. Чернышенко прилетел в Екатеринбург днем 12 августа. В компании губернатора Евгения Куйвашева он осмотрел несколько объектов. «То, что мы сегодня видели, обходя университетский кампус, общежития, заслушивая доклады лидеров функциональных направлений регионального штаба, вселяет уверенность что здесь на очень высоком уровне региональными властями и оргкомитетом была проведена подготовка», — похвалил Чернышенко. Куйвашев, в свою очередь, поблагодарил федеральные власти за поддержку при реализации большого проекта. Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Программа включает в себя 14 видов спорта — бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивную борьбу, теннис, тхэквондо, художественную гимнастику. Официальное открытие состоится 20 августа.