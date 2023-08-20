В Подмосковье ливень пробил крышу склада Wildberiies. Видео

20 августа 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

В Московской области затопило склад Wildberiies Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупный ливень пробил крышу склада маркетплейса Wildberiies. Он находится в городском округе Электросталь, в 52 километрах от Москвы. В соцсетях и telegram-каналах распространяют видео от очевидцев с обрушением крыши склада. На кадрах видно, как вода затапливает товары. Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Москву 20 августа накрыл сильный ливень. Сообщается о затоплении нескольких районов города и Московской области. В результате происшествия произошло обрушение нескольких крыш в помещениях столицы. Подробнее о последствиях наводнения — в материале URA.RU.

Крупный ливень пробил крышу склада маркетплейса Wildberiies. Он находится в городском округе Электросталь, в 52 километрах от Москвы. В соцсетях и telegram-каналах распространяют видео от очевидцев с обрушением крыши склада. На кадрах видно, как вода затапливает товары. Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Москву 20 августа накрыл сильный ливень. Сообщается о затоплении нескольких районов города и Московской области. В результате происшествия произошло обрушение нескольких крыш в помещениях столицы. Подробнее о последствиях наводнения — в материале URA.RU.