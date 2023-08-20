В Подмосковье ливень пробил крышу склада Wildberiies. Видео

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В Московской области затопило склад Wildberiies Фото:

Крупный ливень пробил крышу склада маркетплейса Wildberiies. Он находится в городском округе Электросталь, в 52 километрах от Москвы.

В соцсетях и telegram-каналах распространяют видео от очевидцев с обрушением крыши склада. На кадрах видно, как вода затапливает товары. Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники МЧС.

Москву 20 августа накрыл сильный ливень. Сообщается о затоплении нескольких районов города и Московской области. В результате происшествия произошло обрушение нескольких крыш в помещениях столицы. Подробнее о последствиях наводнения — в материале URA.RU.

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Крупный ливень пробил крышу склада маркетплейса Wildberiies. Он находится в городском округе Электросталь, в 52 километрах от Москвы. В соцсетях и telegram-каналах распространяют видео от очевидцев с обрушением крыши склада. На кадрах видно, как вода затапливает товары. Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Москву 20 августа накрыл сильный ливень. Сообщается о затоплении нескольких районов города и Московской области. В результате происшествия произошло обрушение нескольких крыш в помещениях столицы. Подробнее о последствиях наводнения — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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