В Московской области затопило склад Wildberiies
Крупный ливень пробил крышу склада маркетплейса Wildberiies. Он находится в городском округе Электросталь, в 52 километрах от Москвы.
В соцсетях и telegram-каналах распространяют видео от очевидцев с обрушением крыши склада. На кадрах видно, как вода затапливает товары. Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники МЧС.
Москву 20 августа накрыл сильный ливень. Сообщается о затоплении нескольких районов города и Московской области. В результате происшествия произошло обрушение нескольких крыш в помещениях столицы. Подробнее о последствиях наводнения — в материале URA.RU.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.