Суд выбрал меру пресечения курганцу, пойманному на продаже наркотиков

Жителя Кургана посадили на 5,5 лет за продажу наркотиков

21 августа 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Курганца взяли под стражу в зале суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана, которого поймали на сбыте наркотиков, осудили на 5,5 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Признать подсудимого виновным в совершении десяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 п. п. „а“, „б“, части 3 статьи 228.1 УК РФ „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“. По совокупности преступлений назначить наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Взять под стражу в зале суда», — говорится в документе. Обвиняемый и неустановленное лицо договорились продавать наркотики, помещая их в виде закладок в специально подобранные места. Позже подсудимого задержали сотрудники полиции, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия «Наблюдение», после чего мужчина сам показал места закладок. В суде он полностью признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве, во время которого подробно рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений, а также дал показания о его соучастнике. При назначении наказания суд учел данные о его личности — мужчина характеризуется по месту работы и месту жительства положительно, принимает участие в общественной жизни и имеет благодарственные письма. Смягчающими обстоятельствами суд признал явку с повинной, наличие хронического заболевания и беременность девушки, с которой у подсудимого фактически сложились семейные отношения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя Кургана, которого поймали на сбыте наркотиков, осудили на 5,5 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда. «Признать подсудимого виновным в совершении десяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 п. п. „а“, „б“, части 3 статьи 228.1 УК РФ „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“. По совокупности преступлений назначить наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Взять под стражу в зале суда», — говорится в документе. Обвиняемый и неустановленное лицо договорились продавать наркотики, помещая их в виде закладок в специально подобранные места. Позже подсудимого задержали сотрудники полиции, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия «Наблюдение», после чего мужчина сам показал места закладок. В суде он полностью признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве, во время которого подробно рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений, а также дал показания о его соучастнике. При назначении наказания суд учел данные о его личности — мужчина характеризуется по месту работы и месту жительства положительно, принимает участие в общественной жизни и имеет благодарственные письма. Смягчающими обстоятельствами суд признал явку с повинной, наличие хронического заболевания и беременность девушки, с которой у подсудимого фактически сложились семейные отношения.