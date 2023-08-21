Украинские военные обвинили своих командиров в провале контрнаступления

NYT: в провале наступления Украины виноваты командиры ВСУ

21 августа 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

Украинские командиры медлили с принятием решений, поэтому военные ВСУ потерпели поражение на одном их участков фронта Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) виноваты украинские командиры, которые не отдавали жесткие приказы. Об этом рассказал офицер ВСУ сил специальных операций Алексей, отряд которого потерял 15 человек за четыре дня. «Если бы у нас были более жесткие приказы, то у нас не было выбора. Мы должны были взять село, мы бы это сделали. <…> Если отряд действовал молниеносно, то мы добились бы успеха и потеряли меньше людей», — рассказал газете The New York Times Алексей. Он отметил, что украинские командиры медлили с принятием решения. Они затянули операцию, дав российским силам заминировать окопы. После неудачного наступления, отряд ВСУ отступил. Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что на Украине грядут кадровые перестановки в рядах военного командования. Одни командиры будут уволены, а другие получат повышения. Это связано с отсутствием успехов во время наступления, которое началось 4 июня. Американская разведка сообщала, что у ВСУ заканчиваются варианты действий для наступления. Военные не смогут достичь ключевых городов во время будущих атак. Из-за провала наступления НАТО может заставить Украину пойти на переговоры с Россией, передает RT.

В провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) виноваты украинские командиры, которые не отдавали жесткие приказы. Об этом рассказал офицер ВСУ сил специальных операций Алексей, отряд которого потерял 15 человек за четыре дня. «Если бы у нас были более жесткие приказы, то у нас не было выбора. Мы должны были взять село, мы бы это сделали. <…> Если отряд действовал молниеносно, то мы добились бы успеха и потеряли меньше людей», — рассказал газете The New York Times Алексей. Он отметил, что украинские командиры медлили с принятием решения. Они затянули операцию, дав российским силам заминировать окопы. После неудачного наступления, отряд ВСУ отступил. Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин отмечал, что на Украине грядут кадровые перестановки в рядах военного командования. Одни командиры будут уволены, а другие получат повышения. Это связано с отсутствием успехов во время наступления, которое началось 4 июня. Американская разведка сообщала, что у ВСУ заканчиваются варианты действий для наступления. Военные не смогут достичь ключевых городов во время будущих атак. Из-за провала наступления НАТО может заставить Украину пойти на переговоры с Россией, передает RT.