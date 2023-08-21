В Турции погибли 12 человек в ДТП с автобусом

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
Водитель автобуса не справился с управлением Фото:

Пассажирский автобус в Турции выехал на встречную полосу и попал в ДТП, погибли 12 человек. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«В районе Соргун города Йозгат вышедший из-под контроля пассажирский автобус выехал на встречную полосу. Погибли 12 человек, 19 получили ранения», — говорится в сообщении NTV. Дорога, по которой ехал автобус, находилась на возвышенности. Автобус после выезда на встречную полосу съехал с трассы и врезался в деревья.

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Пассажирский автобус в Турции выехал на встречную полосу и попал в ДТП, погибли 12 человек. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. «В районе Соргун города Йозгат вышедший из-под контроля пассажирский автобус выехал на встречную полосу. Погибли 12 человек, 19 получили ранения», — говорится в сообщении NTV. Дорога, по которой ехал автобус, находилась на возвышенности. Автобус после выезда на встречную полосу съехал с трассы и врезался в деревья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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