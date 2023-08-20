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Начальник тюменского УМВД планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередное заседание тюменской областной думы. Тюмень, коломиец леонид
Леонид Коломиец может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем Фото:

Начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Сегодня из отпуска должен был выйти начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец. Но вместо этого, его отпуск был продлен. По одной из версий, это связано с проблемами со здоровьем, которые начались у него весной прошлого года из-за небольшого кровоизлияния. После этого за год он перенес минимум две операции: весной прошлого и летом этого года — о которых известно в МВД. На фоне проблем со здоровьем Коломиец планирует подать в отставку», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Леонид Коломиец родился 20 октября 1969 года в Черкасской области. УМВД по Тюменской области он возглавил в декабре 2019 года.

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Начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Сегодня из отпуска должен был выйти начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец. Но вместо этого, его отпуск был продлен. По одной из версий, это связано с проблемами со здоровьем, которые начались у него весной прошлого года из-за небольшого кровоизлияния. После этого за год он перенес минимум две операции: весной прошлого и летом этого года — о которых известно в МВД. На фоне проблем со здоровьем Коломиец планирует подать в отставку», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Леонид Коломиец родился 20 октября 1969 года в Черкасской области. УМВД по Тюменской области он возглавил в декабре 2019 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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