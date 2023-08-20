Начальник тюменского УМВД планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем

Начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Сегодня из отпуска должен был выйти начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец. Но вместо этого, его отпуск был продлен. По одной из версий, это связано с проблемами со здоровьем, которые начались у него весной прошлого года из-за небольшого кровоизлияния. После этого за год он перенес минимум две операции: весной прошлого и летом этого года — о которых известно в МВД. На фоне проблем со здоровьем Коломиец планирует подать в отставку», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Леонид Коломиец родился 20 октября 1969 года в Черкасской области. УМВД по Тюменской области он возглавил в декабре 2019 года.
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