Начальник тюменского УМВД планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем

21 августа 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Леонид Коломиец может уйти в отставку из-за проблем со здоровьем Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Сегодня из отпуска должен был выйти начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец. Но вместо этого, его отпуск был продлен. По одной из версий, это связано с проблемами со здоровьем, которые начались у него весной прошлого года из-за небольшого кровоизлияния. После этого за год он перенес минимум две операции: весной прошлого и летом этого года — о которых известно в МВД. На фоне проблем со здоровьем Коломиец планирует подать в отставку», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Леонид Коломиец родился 20 октября 1969 года в Черкасской области. УМВД по Тюменской области он возглавил в декабре 2019 года.

Начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец планирует уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Сегодня из отпуска должен был выйти начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец. Но вместо этого, его отпуск был продлен. По одной из версий, это связано с проблемами со здоровьем, которые начались у него весной прошлого года из-за небольшого кровоизлияния. После этого за год он перенес минимум две операции: весной прошлого и летом этого года — о которых известно в МВД. На фоне проблем со здоровьем Коломиец планирует подать в отставку», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службу УМВД по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Леонид Коломиец родился 20 октября 1969 года в Черкасской области. УМВД по Тюменской области он возглавил в декабре 2019 года.