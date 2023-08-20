Тюменцев ждет похолодание и дождливая неделя

В течение недели в Тюмени ожидается пять дождливых дней
С 21 по 27 августа в Тюмени ожидается пять дождливых дней. Такая информация опубликована на сайте сервиса Gismeteo. Кроме того, температура воздуха в областной столице в течение недели опустится ночью до восьми градусов по Цельсию.
Согласно данным синоптиков, дожди в Тюмени ожидаются 21, 23, 24, 26 и 27 августа. Самым холодным днем станет понедельник, 21 августа, когда температура воздуха не поднимется выше 16 градусов.
В течение недели дневная температура будет колебаться от 16 до 20 градусов. Ночью 25 августа ожидаются заморозки до восьми градусов.
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