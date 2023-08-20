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Тюменцев ждет похолодание и дождливая неделя

© Служба новостей «URA.RU»
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В течение недели в Тюмени ожидается пять дождливых дней Фото:

С 21 по 27 августа в Тюмени ожидается пять дождливых дней. Такая информация опубликована на сайте сервиса Gismeteo. Кроме того, температура воздуха в областной столице в течение недели опустится ночью до восьми градусов по Цельсию.

Согласно данным синоптиков, дожди в Тюмени ожидаются 21, 23, 24, 26 и 27 августа. Самым холодным днем станет понедельник, 21 августа, когда температура воздуха не поднимется выше 16 градусов.

В течение недели дневная температура будет колебаться от 16 до 20 градусов. Ночью 25 августа ожидаются заморозки до восьми градусов.

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С 21 по 27 августа в Тюмени ожидается пять дождливых дней. Такая информация опубликована на сайте сервиса Gismeteo. Кроме того, температура воздуха в областной столице в течение недели опустится ночью до восьми градусов по Цельсию. Согласно данным синоптиков, дожди в Тюмени ожидаются 21, 23, 24, 26 и 27 августа. Самым холодным днем станет понедельник, 21 августа, когда температура воздуха не поднимется выше 16 градусов. В течение недели дневная температура будет колебаться от 16 до 20 градусов. Ночью 25 августа ожидаются заморозки до восьми градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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